Festa da Uva oferece atrativos adicionais no final de semana

De Caxias do Sul

Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva sofre mudanças na sexta-feira e no final de semana. A abertura desta sexta-feira segue sendo às 10h, mas com fechamento às 23h. Uma das atrações é o espetáculo Som & Luz, a partir das 20h, no Jardim das Réplicas, com sessão também no sábado.



No sábado, o horário de visitação é das 10h às 23h e, no domingo, das 10h às 22h. Dentre as atrações diferenciadas estão as celebrações de missas na Capela de Santa Teresa, junto às Réplicas de Caxias do Sul, a partir das 17h nos dois dias. Na agenda de shows, o principal atrativo é a apresentação de Filipe Ret e Alok, mais convidados, com abertura da Arena de Eventos às 18h de sábado. Os ingressos custam a partir de R$ 90, com direito a meia entrada e que permite também acesso ao parque.



Os visitantes terão a oportunidade de degustar gratuitamente duas das principais iguarias da culinária típica italiana. No sábado, na Vila dos Distritos, das 10h às 14h, ocorrerá o polentaço, com distribuição de polenta com ragu ao público. Em parceria com a Prefeitura de Rio do Oeste (SC), serão preparados em torno de 800 quilos de comida.



Para o domingo também está confirmada a realização de mais um desfile cênico, no Centro da cidade, a partir das 19h. Pela manhã, com início às 9h30, ocorre a etapa Ana Rech dos Jogos Coloniais.



A programação ainda contempla atividades esportivas. No sábado, às 9h, em frente à Praça Dante Alighieri, no Centro, ocorrerá a largada do 30º Rally dos Gringos Festa da Uva, iniciativa da Sociedade Caxiense de Carros Antigos. A chegada está prevista para às 12h de domingo, no Parque de Eventos. Para domingo, às 7h30, está marcado o Circuito SESC de Corridas, Etapa Caxias do Sul, no Parque da Festa da Uva. No mesmo dia, a partir das 11h, a Avenida Perimetral receberá provas oficiais do Drag Day de Arrancada de Carros e Motos. Os treinos terão início às 8h.



O presidente da Festa Nacional da Uva, Fernando Bertotto, avaliou de forma positiva o fluxo de público nos primeiros sete dias do evento, que somou 65 mil visitantes entre a sexta-feira (16) e a segunda-feira (19), dia em que não houve cobrança de ingresso. O número não considera público dos desfiles cênicos, nem participantes dos Jogos Coloniais.

"Há um nível de satisfação bastante elevado dos visitantes e expositores. São poucas as reclamações ou cobranças. A maioria elogia os espaços e, de forma destacada, os desfiles cênicos pela alegria e interação dos participantes com o público", assinala.

Também considera positiva, em relação às feiras anteriores, a mudança da Praça da Alimentação e dos espaços das agroindústrias e das vinícolas para o Pavilhão I, que tem ligação direta com o Centro de Eventos, por onde ingressa a maioria dos visitantes.



De forma a melhorar e atender demandas que foram levadas à comissão, Bertotto registrou a iniciativa de reforçar a comunicação visual no interior dos pavilhões, pois parte dos visitantes não se desloca até a feira multissetorial, onde estão em torno de 400 expositores com uma grande variedade de produtos.