Agroindústria familiar é destaque na Festa da Uva

de Caxias do Sul

Um dos segmentos de maior sucesso nos eventos em que está representado, a agroindústria familiarpor meio de 62 empreendimentos de diversos municípios gaúchos. O espaço é organizado pela Emater/RS-Ascar, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Universidade Federal de Rio Grande.Até 3 de março, no encerramento da festa, os visitantes podem degustar e adquirir diretamente dos produtores. Destaque para embutidos, vinhos, cachaças, cervejas, sucos, geleias, queijos, panificados, frutas cristalizadas e desidratadas, mel, erva-mate, artesanatos e plantas, dentre outros.Com 18 anos de existência, a agroindústria de embutidos Agnolin, de Nova Bassano, participa da Festa da Uva há vários anos, vendendo salames, copas, linguiças e bacon. Conforme a vendedora Larissa Agnolin, a Festa da Uva, e as vendas no primeiro final de semana superaram as expectativas. "A gente vendeu o que esperava vender a semana inteira. Começou muito bem, melhor do que o esperado", comemora.Outro espaço dedicado ao setor agrícola foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, programada para ocorrer, preliminarmente, em março de 2025. O evento será realizado pela Prefeitura de Caxias do Sul em parceria com diversas entidades, entre elas a Emater/RS-Ascar.No estande de cerca de 325m², o visitante tem uma ideia do que faz de Caxias do Sul, assim como também são exibidas algumas das inovações que têm auxiliado no desenvolvimento e crescimento do setor, entre elas os sistemas automatizados de irrigação, máquinas de colher uva e drones. De acordo com o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do município, Rudimar Menegotto, além da uva, existe produção de muitas outras culturas em larga escala. "A produção de maçã hoje é quase que equivalente à da uva", explica.. As edições seguintes foram realizadas em 2008, 2009, 2011, 2013 e 2015. A trajetória foi interrompida entre 2017 e 2019, e a pandemia impediu sua retomada em 2020 e 2021. A ideia é que o evento ocorra a cada dois anos, paralelamente à Festa das Colheitas, no intervalo da Festa da Uva.