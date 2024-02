Vila dos Distritos valoriza cultura e gastronomia na Festa da Uva

A Vila dos Distritos é uma área de aproximadamente 1 mil metros quadrados, que valoriza a cultura, as tradições, a gastronomia e a música da imigração italiana. Participam moradores dos distritos de Criúva, Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina, Vila Oliva e Vila Seca, e das quatro regiões administrativas de Caxias do Sul, Ana Rech, Desvio Rizzo, Forqueta e Galópolis. Cada localidade tem seu próprio espaço para a venda de produtos, principalmente artesanais, e comidas típicas da gastronomia italiana.

Além das casinhas com produtos e artesanatos de cada localidade, também funciona o Bodegão. Em um grande balcão, lembrando aqueles que antigamente eram - e alguns ainda resistem - encontrados das comunidades, são comercializadas delícias da culinária típica italiana, como pão feito na hora em um grande fogão à lenha, salame, queijo e uvada, está preparada em tacho no próprio espaço, dentre outros. Em três dias foram vendidas 1 mil unidades de pães, ao preço de R$ 17 cada.

Essa edição da Vila dos Distritos tem como coordenador geral Sandro Camargo. Ele aponta que, ainda no fogão campeiro, é feita polenta brustolada com salame e queijo, prato que é sucesso onde é oferecido aos visitantes. Vendida a R$ 35, a porção tem sete fatias de polenta, oito de queijo e oito de salame. Do início da feira até 17h de segunda-feira foram vendidas 1,5 mil unidades, representando 10% da meta de 15 mil para os 18 dias de festa. Para o conforto dos visitantes em degustar os pratos existem grandes mesas, que remetem aos almoços do interior.

LEIA TAMBÉM: Festa da Uva recebe cerca de 40 mil visitantes nos três primeiros dias

Outra novidade são pipas de madeira servindo vinho e suco de uva, direto de suas torneiras, aos visitantes. Também estão em exposição antigos maquinários e equipamentos usados pelos imigrantes nas principais lavouras introduzidas na região, além da apresentação de shows musicais e de danças por artistas locais e regionais.

A 34ª Festa Nacional da Uva segue até 3 de março, com programação diária. Nesta terça-feira, o Parque abre à visitação pública às 14h e fecha às 22h. Além da programação artística oferecida em três palcos, com shows variados, também ocorrerá a oficina de cerâmica ancestralidade, no espaço Tendenza e Inovação, onde estão expostas e à venda itens para o vestuário. No Jardim das Réplicas haverá mais uma apresentação do espetáculo Som & Luz.

Os ingressos ao parque custam R$ 20, com direito a meia-entrada. O estacionamento de automóveis e motos no parque custa R$ 20. Com o tema Caminhos e Lugares, a Festa da Uva faz parte das comemorações dos 150 anos da chegada dos italianos à serra gaúcha.