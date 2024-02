Desfile cênico é atração da Festa da Uva nesta quarta

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

Com o lema Cucagna: ndove se sogna, se magna e se fà festa!, o desfile cênico da Festa Nacional da Uva tem o envolvimento de 1,5 mil figurantes, 51 grupos artísticos, nove distritos de Caxias do Sul e mais de 100 produtores executivos. O corso, com 25 cenas, é dividido em três quadros: Cucagna ndove se sogna, representando a fusão do mundo fantástico atrelado à vida real, onde infelizmente martírios, como a fome e os conflitos, se fazem presentes; Cucagna andove se magna!, centrado na concretização dos sonhos; e Cucagna ndove se fà festa, que destaca a alegria da realização da vida em sua completude.

Festa da Uva recebe cerca de 40 mil visitantes nos três primeiros dias

Ao contrário de edições anteriores, em que o tradicional carro alegórico da rainha e das princesas encerrava os desfiles, nesta o trio chega logo no início. Os responsáveis por anunciar a chegada da rainha Lizandra Mello Chinali e das princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho são os matazins, máscaras carnavalescas presentes na cultura popular do Norte da Itália.A alegoria que traz a rainha e as princesas conduz os espectadores a uma terra encantada. O trio flutua em meio a grandes flores, bem como borboletas e cogumelos típicos da Serra Gaúcha. Na sequência, desfilam carros alegóricos e alegorias móveis. Outra novidade é a apresentação da trilha sonora original da música da festa durante todo o desfile.De acordo com Cristina Nora Calcagnotto, diretora de Cultura e de Desfiles e secretária de Cultura de Caxias do Sul, a intenção é apresentar um desfile interativo, festivo e lúdico, com maior associação da cena com o público. “A ideia é aproximar o público, tanto turista quanto o local, da nossa cultura, de uma forma orgânica. O abraço, o aperto de mão e o olho no olho são ações que movem o novo conceito desta edição”, afirma.O corso é precedido pelo pré-desfile, com início às 19h, e participação de Randoncorp, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul e Sociedade Caxiense de Automóveis Antigos. Durante o pré-desfile, é feita a distribuição de uvas ao público participante.A programação ainda contempla a realização de mais três desfiles, sempre a partir das 20h, nos dias 25 (domingo) e 28 (quarta) de fevereiro e 2 de março (sábado). Caso haja cancelamento em função do mau tempo, a comissão reservou duas datas extras: 23 de fevereiro e 3 de março.O corso percorre três quadras da Rua Sinimbu, entre as ruas Alfredo Chaves e Dr. Montaury. O perímetro é fechado à circulação de veículos e o público pode participar gratuitamente, ocupando as calçadas ao longo das quadras. Em frente à Catedral Diocesana está montada uma arquibancada, com capacidade para 1,2 mil pessoas, com acesso por meio de ingresso no valor de R$ 40 e direito a meia-entrada. A compra pode ser feita em www.festadauva.com.br., onde também estão disponíveis demais informações sobre o evento.De acordo com dados preliminares, a comissão organizadora estimou em 53 mil o público visitante ao Parque até a segunda-feira. Neste dia, de acesso liberado, em torno de 15 mil pessoas visitaram os espaços. No mesmo período foram distribuídas 32 toneladas de uvas. A Festa da Uva prossegue até 3 de março, com programação diária. O parque funciona das 14h às 22h. Para acessar o valor é de R$ 20, com direito a meia-entrada. Para estacionar no parque o valor é de R$ 20 para automóveis e motos.