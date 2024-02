Reunião de empresários dos vales do Taquari e do Caí com o BNDES termina inconclusiva

Uma comitiva de 11 empresários do Vale do Taquari e do Vale do Caí, regiões fortemente atingidas pelas enchentes que ocorreram entre setembro e novembro do ano passado no Rio Grande do Sul, se reuniu com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e com representantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República nesta segunda-feira (5) no Rio de Janeiro, na sede do banco. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Encantado, Ângelo Fontana, que organizou a reunião, o encontro levantou as principais demandas das grandes empresas dos vales. Apesar disso, a conversa foi inconclusiva e não atendeu as expectativas de alguns empresários em relação aos auxílios para reestruturar a economia da região.

O diretor administrativo da Couros Bom Retiro Indústria, André Haas, disse que cada empresário apresentou suas demandas individualmente, mas que muitas delas convergiam, como a necessidade de redução de juros. Segundo ele, a indústria de couro, que emprega cerca de 700 pessoas diretamente em Roca Sales e Muçum, duas cidades que foram devastadas com as inundações, a empresa está se recuperando com recursos próprios. "Estamos reconstruindo as unidades com recursos próprios, sem dúvida esperávamos mais auxílio, o que as empresas precisam é de capital de giro para voltar a operar", ponderou o executivo.

De acordo com Haas, o banco também apresentou as linhas convencionais de crédito. "O banco ainda vai avaliar. Mas a impressão geral não é de muita expectativa que o banco atenda realmente o que as empresas precisam, o banco vai avaliar como qualquer outro banco". Segundo ele, a instituição explicou ainda que muitas demandas fogem da capacidade legal. "A questão dos juros mais baratos, por exemplo, não é possível. Eles precisam seguir uma diretriz definida por lei", disse.

Conforme explicou Fontana, embora a reunião não tenha sido conclusiva, espera-se um retorno nas próximas semanas por parte do governo. "É o que esperamos. Eles ouviram nossas demandas. O importante é que estamos cumprindo o nosso papel de cobrar", afirmou, considerando que a reunião também foi relevante para esclarecer algumas dúvidas aos empresários a respeito do funcionamento do banco. "Empresas que faturam acima de R$ 80 milhões tratam direto com o BNDES, enquanto que as empresas que faturam até esse valor recebem repasses do Banco do Brasil. A reunião foi boa para esclarecer essas questões, porque tinham empresas que faturam acima de R$ 80 milhões que ainda não estavam cadastradas junto ao BNDES", avaliou.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Encantado afirmou, ainda, que o alongamento de prazos dos pagamentos de empréstimos já contraídos e em andamento diretamente ou indiretamente junto ao BNDES estavam na pauta, bem como novas linhas de crédito com juros, carências, prazos e fundo garantidor diferenciados. "A diretoria do BNDES está abalizando caso a caso e ficaram de retornar sobre as alternativas possíveis. Após a reunião principal, cada empresa se reuniu com diferentes diretores do BNDES para tirar dúvidas quanto a seu credenciamento e avanço das negociações daqui para frente."

a morte de 53 pessoas, na maior tragédia ambiental já registrada no Estado nas últimas décadas Contatado pelo JC na semana passada No ano passado, as enchentes no Vale do Rio Taquari causaram. O fenômeno também deixou milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas, com casas e negócios completamente destruídos. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma linha de crédito de R$ 1 bilhão do BNDES com juros zero., o secretário de comunicação institucional da Presidência da República, Maneco Hassen, que também organizou a reunião, explicou que a maioria desse recurso foi para empresas com faturamento de até 4 milhões por ano, e para os agricultores familiares.

Confira abaixo as empresas representadas na reunião com BNDES

- Dalia Alimentos (Encantado)

- ⁠Fontana S/A (Encantado)

- ⁠Vinagres Prinz (Lajeado)

- ⁠Vidraçaria Lajeadense (Lajeado)

- ⁠Couros Bom Retiro (Roca Sales e Mucum)

- ⁠Bom Frango (Venâncio Aires)

- ⁠STW (Estrela)

- ⁠Mac Serviços (Lajeado)

- ⁠Carrer Alimentos (Encantado)

- ⁠Oderich Alimentos (São Sebastião do Caí)

- ⁠Serraria Madepalmas (Roca Sales)