BNDES terá reunião para discutir novas linhas linhas de crédito com empresas do Vale do Taquari e região

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e representantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República farão uma reunião com as principais empresas atingidas pelas inundações nos vales do Taquari e Caí entre setembro e novembro do ano passado.

O encontro acontecerá na próxima segunda-feira (05) na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, às 11h, e irá discutir linhas novas de crédito destinadas às empresas atingidas. A informação foi confirmada pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Encantado, Ângelo Fontana, e pelo secretário de comunicação institucional da Presidência da República, que organizou a reunião, Maneco Hassen.

A conversa, segundo Maneco, ocorrerá pois as medidas que o governo adotou, até então, não contemplaram todas as necessidades dessas empresas. Assim, o BNDES estudará como melhorar o auxílio, por meio de crédito.

Em setembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma linha de crédito de R$ 1 bilhão do BNDES com juros zero, após fortes enchentes e ciclones que causaram 53 mortes no Vale do Taquari e Caí.

O secretário explica que a maioria desse recurso foi para empresas com faturamento de até 4 milhões por ano, e para os agricultores familiares, via Pronaf, em modelo de juros zero. "Para grandes empresas, abrimos ou ampliamos uma linha já existente no BNDES a partir do fundo garantidor. Mas os juros não ficaram igual ao que eles esperavam, e por isso essa reunião agora, pra gente tentar uma nova alternativa", complementa.

Ainda, segundo Fontana, cada empresa deverá levar um dossiê da crise e um resumo da necessidade de apoio ou recursos, assim como suas respectivas aplicações.