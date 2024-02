Prefeitura inicia limpeza de árvores e galhos em praças e parques da Capital

Passadas duas semanas desde que um forte temporal atingiu Porto Alegre no dia 16 de janeiro, a cidade parece finalmente caminhar a passos largos na busca pelo retorno à normalidade. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb), o recolhimento das árvores caídas durante a intempérie está em fase avançada, restando apenas casos pontuais, além de parques e praças, áreas que a secretaria iniciou os trabalhos nesta quarta-feira.

Desde o 16 de janeiro, a secretaria registrou mais de 2 mil ocorrências de queda de árvore em vias da Capital. Agora, com maior parte dos atendimentos já realizados, esse processo está cada vez mais próximo do fim.

"Hoje (quarta-feira), estamos entrando nas praças e parques. Em relação às arvores caídas em ruas, só há aquelas que entram via 156 no dia. As que caíram no temporal, estão muito avançadas no manejo, restando apenas o recolhimento, que está acontecendo", disse a secretaria em nota. Até o fechamento desta edição, a SMSUrb informava não possuir atualização em números.

Além disso, de acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), todos os bloqueios de via decorrentes da tempestade já foram liberados. Ao todo, o órgão prestou apoio em 282 bloqueios de vias públicas, 24 pontos de alagamento e 264 cruzamentos ou travessias de pedestres com semáforos, que foram impactados, principalmente, pela falta de energia elétrica. Ainda, deu encaminhamento a 5.101 chamados, desde às 22h do dia 16, através da Central de Atendimento ao Cidadão.