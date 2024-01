Moradores de Porto Alegre seguem sem internet após o temporal

Porto Alegre está entrando no 15º dia desde que uma tempestade com ventos fortes e chuva intensa devastou a cidade na noite de 16 de janeiro. Desde o dia seguinte ao temporal, o Jornal do Comércio vem noticiando relatos de moradores de alguns bairros da Capital que não tiveram o serviço de internet restabelecido e, passado esse período, a situação segue igual em alguns pontos.

No bairro Cristal, o usuário Eduardo Mateus está desde o momento da chuva sem sinal de wi-fi em casa. Ele afirma já ter ligado quatro vezes para a operadora e, em todas, recebeu um prazo de 24h - até então, não cumprido. (sobrenome), que faz home office aos finais de semana, tem contado com os dados móveis durante estes dias.

"A Vivo marca visita e posteriormente cancela alegando 'identificar que o problema é na região', então tenho tido que me virar com o 4G mesmo. Nos finais de semana precisei trabalhar em casa, atendo em um suporte técnico de chat, e tive que conectar ele no computador. Por sorte tenho bastante dados pra usar", destaca.

Na última semana, a reportagem já havia apresentado o caso de Vera Moreira, também cliente da Vivo, que mora no bairro Vila Assunção. Contatada novamente, uma semana depois, a jornalista segue sem ver o sinal retornar. O caso dela é ainda mais complicado, já que até mesmo os dados móveis estão apresentando instabilidade.

Diante desta situação, Vera optou por se deslocar até sua casa de praia. Porém, o filho Cassio Moreira, segue na Capital e lidando com este problema . "Tive que abrir uma reclamação na Anatel porque o contato com a Vivo é inviável. Na linha de atendimento da operadora, eles afirmam identificar o problema e dão um prazo para resolvê-lo, mas, o tempo passa e nada acontece. Sem contar as vezes em que só consigo conversar com um atendente virtual, não uma pessoa física", reclama.

Procurada, a Vivo informou em nota que "regiões pontuais de Porto Alegre e região metropolitana ainda podem estar com instabilidade na utilização dos serviços da operadora devido aos estragos das fortes chuvas que atingiram a capital. As equipes trabalham diariamente para restabelecer a rede da empresa."

Outro leitor, que preferiu não se identificar, é usuário da Claro e morador do bairro Independência. Segundo ele, a comunicação com a operadora tem sido um problema e a internet não retornou em nenhum momento desde a noite do dia 16.

A Claro, por sua vez, afirma se tratar de um caso isolado. "Nossos serviços estão funcionando normalmente. Sobre o caso pontual informado, já internalizamos com a área responsável para tratativa", disse.

A reportagem também contatou as operadoras TIM e Oi para saber sobre a situação do restabelecimento dos serviços. A TIM afirma que "todas as instabilidades em sua rede, decorrentes da tempestade foram tratadas".

A Oi segue na mesma linha: "os serviços de internet estão funcionando com normalidade no Rio Grande do Sul e não foi identificado problema massivo na rede da companhia no Estado", afirma a empresa em nota.