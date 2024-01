Melo cobra empresas de telefonia sobre fios soltos em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (26), equipes da prefeitura e da CEEE Equatorial realizaram mutirão junto às empresas de telecomunicações para regularização e organização dos fios de telefonia. O serviço foi feito na rua Ramiro Barcelos e contou com a participação do secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia e do prefeito Sebastião Melo.

Melo fez forte cobranças às empresas de telefonia presentes no ato. "Não estou nada satisfeito com o trabalho realizado por vocês. Se não entrarem na linha a orientação que estou dando é de que cortem todos os fios de vocês. Ganham dinheiro e deixam a cidade deste jeito? Não dá né. Esses fios não caíram do céu", disse o prefeito aos funcionários dessas empresas que estavam no local.

Ainda segundo Melo, a questão dos fios soltos gera dois problemas para a cidade. "São duas questões: a cidade fica feia e ainda e traz insegurança para a população. Fazer todo esse trabalho não vai ser uma tarefa fácil e levará muito tempo, mas o importante é que nós começamos e não vamos parar", informa.

O secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, deu detalhes sobre o funcionamento deste mutirão. "Será o dia inteiro de serviço na Ramiro Barcelos e na segunda-feira (29) já retomamos na José do Patrocínio. Três vezes na semana com equipes da prefeitura e duas com equipes da CEEE Equatorial", descreve Garcia.

A empresa, presente no evento, se manifestou sobre a situação. "Os postes são da Equatorial, e vamos garantir que a segurança de todos no convívio com a rede elétrica seja mantida. Iremos trabalhar em prol do cidadão de Porto Alegre", afirmou Sérgio Appel, gerente de obras e manutenção CEEE Equatorial.