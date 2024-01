Prefeitura estima em 15 dias limpeza de Porto Alegre após temporal

A circulação nas vias da capital gaúcha foram afetadas pelo temporal que atingiu grande parte do Rio Grande do Sul na noite do dia 16 de janeiro. As fortes rajadas de vento derrubaram postes de luz e árvores por toda a Porto Alegre, em especial nas regiões centro-sul e leste, áreas mais afetadas.

A Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) é a encarregada da limpeza dos vegetais e, de acordo com o secretário Marcos Felipi Garcia, a desobstrução das ruas já foi realizada em todos os pontos registrados, em cerca de 1.220 atendimentos, com exceção de uma via - por conta de estar energizada -, cuja retirada está sendo feita na tarde desta quinta-feira (25).

A prioridade, como destacou, era a abertura das vias de maior fluxo para não afetar a mobilidade, e, em seguida, a liberação de passagens secundárias. Há ainda árvores em passagens de pedestres, como calçadas, e também em praças, onde o tratamento do vegetal está para começar em breve. O secretário também informou que a retirada da flora caída já começou em alguns pontos, já tendo sido contabilizadas mais de 2.000 árvores, sem colocar na soma parques e praças.

"Além das 40 equipes que temos para atender as ocorrências de poda de árvore, mais as 15 [equipes] do DMLU, e mais o exército, nesta semana, contratamos mais equipes de formas emergencial, que estarão na cidade pelos próximos 21 dias. Além da poda, o recolhimento dos galhos já iniciou, mas começou recentemente então ainda há um prazo maior para conclusão", comentou Marcos. "Ainda serão, pelo menos, 15 dias de para atender o recolhimento em todos os lugares".

Os portes de luz, que também caíram em alguns pontos, são retirados pela CEEE Equatorial.