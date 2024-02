Nova regulamentação de compartilhamento de postes deve sair neste ano

Um antigo imbróglio entre os setores de energia e de telecomunicações, o compartilhamento dos postes de luz para os fios das empresas que atuam nos dois segmentos, será atenuado com regras mais claras a partir de 2024. Uma regulamentação conjunta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve ser aprovada nos próximos meses, conforme informa o Ministério das Comunicações.

Em setembro do ano passado, os ministros das Comunicações e de Minas e Energia, Juscelino Filho e Alexandre Silveira, já haviam assinado a Portaria Interministerial 10.563/2023 que instituiu a Política Nacional de Compartilhamento de Postes - Poste Legal. A iniciativa surgiu a partir da preocupação do governo federal com a crescente demanda por serviços de telecomunicações, o que tem levado à grande ocupação de postes de distribuição de energia elétrica.

As diretrizes do Poste Legal serão refletidas nas novas regras do segmento. A norma determinará a metodologia e as regras para a definição dos valores a serem pagos pelo compartilhamento dos postes, bem como a definição de responsabilidades pela regularização das ocupações, fiscalização e manutenção do uso dessas estruturas.

Para o diretor executivo de Regulação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Ricardo Brandão, a medida tem pontos positivos, mas ainda é muito tímida no combate à clandestinidade e na punição da empresa de telecom sem contrato. “Que infelizmente ainda é a maioria”, afirma o dirigente.

De acordo com dados da Anatel, divulgados pela Agência Brasil, em 2019 eram aproximadamente 45 milhões de postes espalhados pelo Brasil e, desse total, em torno de 11 milhões apresentavam algum tipo de problema associado à ocupação irregular, situação verificada em 25% dos 5.570 municípios brasileiros. Na época, o custo estimado para equacionar esse problema seria de R$ 20 bilhões.

Segundo Brandão, a distribuidora de energia tem atualmente pouco poder para combater essa clandestinidade. “O que nós queremos com a nova regulação é, por um lado, conseguir conduzir um processo de regularização, mas ao mesmo tempo ter mais poder de atuar no clandestino, podendo inclusive fazer o corte dos fios em mais situações”, diz o integrante da Abradee.

Ele acrescenta que, hoje, as empresas de telecom não são obrigadas a mostrar para a Anatel que têm contrato com uma distribuidora para passar os seus fios e, por esta razão, não há maiores consequências por comportamentos ilegais dessas companhias com fios clandestinos. Brandão adverte que, se não houver uma atuação mais firme da Anatel contra os clandestinos, de nada vai adiantar um processo de regularização, porque na semana seguinte já haverá inúmeros cabos irregulares. Ele frisa que quem atua na ilegalidade sempre irá preferir não pagar valor algum do que ser regular, se não houver punição ou consequência.

A cobrança pelo uso dos postes é prevista em lei e nos contratos de concessão das distribuidoras de energia, com valores específicos para cada concessionária. Pela regulação da Aneel, 60% da receita bruta desse "aluguel" vai para a modicidade tarifária, ou seja, abate da tarifa para reduzir a conta dos consumidores de energia elétrica. O que sobra para as distribuidoras, após os custos, é um valor residual, e para muitas, assinala Brandão, é até negativo.

O diretor da Abradee detalha que cabe às distribuidoras de energia receber o pedido das empresas de telecom para utilizar os postes, analisar os projetos e celebrar os contratos de compartilhamento. A dificuldade, indica ele, é que a maioria são fios clandestinos, lançados no meio da noite, muitas vezes retirando as placas de identificação dos cabos regulares.

Além de não pagar pelo uso, esses clandestinos causam um desequilíbrio na competição no setor de telecom, já que concorrem em condições vantajosas com que paga regularmente o custo. Também criam um problema para a população, com a formação de emaranhados de fios no meio do poste.





Como funciona atualmente o compartilhamento dos postes:



A resolução conjunta nº 4, de 16 de dezembro de 2014, define regras para o compartilhamento de postes. O texto foi elaborado pela Aneel e pela Anatel. Cada fornecedor de internet, telefone e TV por assinatura pode instalar, no máximo, um ponto de fixação por poste.

Empresas de telecomunicações solicitam diretamente às distribuidoras de energia o compartilhamento. Algumas companhias elétricas disponibilizam canais diretos para os interessados requererem a ocupação dos postes. Caso a instalação seja concedida, as prestadoras de telecomunicações repassam valores à distribuidora. Cada poste tem um limite de cabos de telefonia a serem instalados. Essa determinação garante segurança às redes, para evitar a sobrecarga das estruturas.