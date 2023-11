Santa Maria realiza mutirão e recolhe 2,5 toneladas de fios em desuso em postes

O mutirão de recolhimento dos fios de telefonia e internet em desuso teve continuidade na Rua Venâncio Aires ao longo da última semana, em Santa Maria, no Centro do Estado.

Ao todo, 265 kg de fios de tecnologias ultrapassadas foram recolhidos dos postes. Somado aos trabalhos dos dias 18 e 19 de outubro, quando 300 kg foram retirados, 565 kg deixaram de emaranhar os postes da via. Nos próximos dias será divulgado o cronograma das ações futuras.

"Depois de ficarmos praticamente o mês de setembro inteiro sem termos mutirões por conta das chuvas, conseguimos retomar as atividades em outubro. O resultado foi positivo por ser uma das ruas em que havia mais cabos abandonados. A remoção destes fios traz segurança a pedestres e condutores, bem como torna a cidade mais bonita", explica o vice-prefeito Rodrigo Decimo, se referindo a Rua Venâncio Aires.

As atividades de limpeza ocorreram na Rua Venâncio Aires, entre as ruas Serafim Valandro e Benjamin Constant. Durante o serviço, as paradas de ônibus do itinerário foram suspensas e liberadas conforme o andamento do mutirão. O trânsito, da mesma forma, passou por intervenções quadra a quadra pela Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana (CTMU), não havendo necessidade de bloqueios, apenas trechos em meia-pista.

Além da retirada, os fios remanescentes foram alinhados para ficarem mais organizados. As secretarias de Inovação e Tecnologia da Informação, e de Meio Ambiente ficaram responsáveis pela destinação do material à recicladora Maringá Metais, por ser considerado lixo tecnológico. Já a RGE prestou apoio técnico às equipes das empresas compartilhantes, que possuem cabeamento nos postes da RGE Sul.