Fenin 2024 apresenta a moda outono-inverno aos lojistas

a Fenin Fashion Inverno Rio Grande do Sul 2024, que ocorre desta terça-feira (23) até a próxima sexta-feira (26) em Gramado promete ser a maior de todos os tempos. Em tamanho, terá quase o dobro da edição anterior: 10,4 mil metros quadrados para cerca de 800 marcas apresentarem as novidades que estarão nas vitrines nas próximas estações. Com previsão de um inverno mais rigoroso para este ano,.



A estimativa da organização de receber mais de 20 mil visitantes tem como base os números expressivos do segmento no Estado. De acordo com o Sebrae-RS, há aproximadamente 29 mil negócios do ramo em solo gaúcho, que se posicionam em uma das principais cadeias produtivas para a economia local. Destas, 54% são de Microempreendedores individuais (MEI), 38% de Médias Empresas (ME), 4% de Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 3% de Médias e Grandes.



A analista de Articulação de Projetos de moda e varejo do Sebrae-RS, Daniela Santos Machado, destaca que o segmento representa 7% do total de empregos gerados no RS, somando mais de 80 mil postos de trabalho.



"A nossa proposta é colaborar ativamente na preparação dos pequenos negócios, na inserção em novos mercados, criando conexões estratégicas e gerando resultados. Com isso, a gente reafirma o nosso compromisso em fomentar o crescimento do setor, a cultura do Rio Grande do Sul em ter um design arrojado e, principalmente, incentivando a troca de conhecimento entre os players e, por fim, o desenvolvimento de estratégias competitivas para toda a cadeia", pontua a analista.



Sucesso em outras edições, neste ano haverá mais uma rodada do evento Farroupilha na Moda, quando diversas malharias da região exibem os produtos que estarão nas vitrines a partir dos próximos meses. O projeto é da prefeitura da cidade, por meio de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação.



Outra atividade reúne alguns dos mais badalados profissionais do segmento, especialistas e influenciadores digitais, para uma conversa sobre o mercado da moda no Brasil. Entre destaques da Fenin Talks está Bruno Fernando, empreendedor e mentor do @empresariosdamoda, que estará circulando pela feira e fará uma palestra “O novo varejo da moda”, no dia 25 de janeiro, às 18h.



Algumas das marcas presentes são Ana Gonçalves, Queens, Nicoboco, Mooncity, Susan Zheng, Gangster, Sawary Jeans, Declari, Empório B, Olho Fatal, Mormaii, Pit Bull, Rock & Soda, Susan Zheng, entre outras, demonstrando a pluralidade de mercado e das próprias tendências em moda para o ano. Além de trazer as novidades em moda feminina, masculina, infantil, sportswear, underwear e acessórios, há grifes mais tradicionais, clássicas, e outras contemporâneas. O lojista que visita a feira pode encontrar as novas coleções de variados nichos de mercado.