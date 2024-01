Entrevista

Julio Viana, diretor da Fenin Fashion, espera uma feira a partir de amanhã, em Gramado, com mais sede de compras do varejo, embalada pela previsão de um inverno mais rigoroso em 2024. Viana diz que evento já lota hotéis e está no clima de reposição de vendas do setor:

Minuto Varejo - Qual é o tamanho da Fenin em 2024?

Julio Viana - A Fenin de 2024 é maior que a de 2023 devido ao tamanho, que cresce ano a ano em área. Este ano são 10,4 mil metros quadrados, mais que o dobro da anterior. Poderíamos chegar a 12 mil, mas isso depende da relação de expositores. Nesta edição, são mais de 800.

MV - Qual é o foco da feira?

Viana - A Fenin faz lançamento de inverno há 43 anos, com o melhor das tendências em confecções e expositores de todo o País, que apresentam novas tecnologias, além de promovermos talks com personalidades de referência no mercado da moda.

MV - Quem vem comprar?

Viana - O foco é o varejo que busca moda feminina, masculina, infantil, jeanswear, fitness e acessórios. Recebemos lojistas de todo o Brasil e ate Mercosul, desde grandes redes do Nordeste e do Centro-Oeste. Estamos esperando 8 mil CNPJs na edição deste ano, o que deve somar quase 20 mil pessoas. A rede de hotéis está quase lotada.

MV - Como a indústria de vestuário vem reagindo à concorrência de importados - via compras por plataformas, como as chinesas?

Viana - Temos a oferta de produção nacional e também de quem importa peças que não são feitas no Brasil devido aos custos muito elevados. A concorrência de plataformas como Shopee e Shein, que têm compras liberadas até US$ 50,00 - o que esperamos que caia -, afetou as marcas no Brasil, mas o clima prejudicou muito as vendas em 2023. O verão foi de chuva, sob efeito do El Niño.

MV - E o inverno de 2024?

Viana - Com o La Niña entrando em abril/maio, esperamos que seja mais rigoroso, como se vê na Europa e nos Estados Unidos, o que indica a tendência do nosso clima. O ano está muito promissor. Em 2023, o inverno não acontecer no Sul, isso abalou demais a indústria e o varejo de confecção.