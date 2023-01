Participação gaúcha cresce na Fenin, maior feira de moda da América Latina

O setor de moda e vestuário do Rio Grande do Sul marcou presença na 27a edição da Fenin Fashion Gramado, na Serra Gaúcha. Com 3.100 indústrias, 23 mil empregos diretos e movimentando R $4,3 bilhões em negócios no ano passado, segundo dados do Sebrae RS, o espírito das marcas do ramo nos estandes é de retomada de espaço no cenário nacional.

O Experimenta Farroupilha na Moda, por exemplo, é uma das grandes atrações da edição, com um estande todo “pink” que chama a atenção dos lojistas. No espaço, estão reunidas 28 marcas da cidade que se juntaram para apresentar as malharias para outros fornecedores e lojistas de fora do estado. “A ideia é mostrar que ao trabalhar juntos o setor fica mais forte. Isso fortalece a cidade como um todo, porque, além dos lojistas conhecerem nossas confecções, eles também começam a viajar à Farroupilha para conhecer as fábricas e shoppings. Isso fortalece o turismo de negócios, é uma cadeia”, afirmou a secretária de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Regina Ducati.

A CEO da marca Somos Moda, Victoria Thomaz, que está participando no estande do Experimenta, afirmou que nove em cada dez lojistas que passam pelo local não conheciam o polo industrial têxtil de Farroupilha. “Estamos alcançando o nosso objetivo. A Fenin atrai um público com maior poder aquisitivo, então é muito importante estar aqui. É uma retomada da nossa relevância no setor”, ressaltou.

A comercial da Serra Moda, outra marca expositora, Fernanda Niesvald, contou que todas as marcas receberam o mesmo tratamento e que entenderam que, assim, são mais fortes. “Dessa forma, até os agentes de moda vão ter mais clientes em potencial para atrair à nossa cidade”, refletiu.