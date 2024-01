Seguradoras customizam produtos para atender aos mais diversos públicos

*do Rio de Janeiro

Inteligência, tecnologia e diversificação têm sido os principais caminhos do segmento de seguros no Brasil. Em um país com pouca cultura da prevenção, acompanhado pelo baixo poder aquisitivo de grande parte da população, a solução encontrada é a customização dos seguros pessoais.

digitalização "Anos deu uma capacidade cada vez maior e mais precisa de personalizar os produtos que oferecemos. Ou seja, hoje temos contratos a partir de R$ 20,00 ou R$ 30,00. São montantes possíveis de entrar no orçamento de diversas realidades familiares", destacou o diretor de Marketing Digital & Growth da MAG Seguros, Leonardo Secundo, durante convenção anual da companhia, realizada de quarta (11) a sábado (13), no Rio de Janeiro.

Nesse sentido, o presidente do Conselho Administrativo e Deliberativo da MAG Seguros e membro titular do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), Nilton Molina, explicou que uma família precisa do correspondente a cinco anos de salário do membro com maior renda para que consiga se reorganizar em caso de morte do provedor, por exemplo. "Por isso, os valores de cada contrato pode variar tanto. Se isso vai custar R$ 20,00 ou R$ 2 mil por mês, a conta é a mesma. Isso corresponde a 2% ou 3% da sua renda", completa.

Um levantamento da companhia apontou ainda que, desde o início da pandemia da Covid-19 aumentou o número de interessados nesse tipo de cobertura. "A Covid-19 foi um acelerador da consciência das pessoas em relação a esse assunto", destacou Secundo.

Tanto para os casos de morte, quanto para as situações de ficar sem fonte de renda, o brasileiro passou a se preocupar mais com o futuro. Em contrapartida, a seguradora viveu, na época, um pico de pagamentos de indenizações. De março de 2020 a março de 2022, a MAG Seguros, embora tenha superado os R$ 100 milhões em vendas novas de risco, despendeu cerca de R$ 1,3 bilhão em benefícios.

A companhia, que tem 189 anos de mercado, bateu o seu recorde no ano passado chegando aos R$75 milhões em novas vendas. Hoje, contabiliza mais de 6 milhões de vidas seguradas, com capital segurado superior a R$ 875 bilhões, cerca de 800 parceiros de negócio e mais de 6 mil corretores, segundo dados da empresa.