Números do País apontam amadurecimento do mercado de seguros

Com 4 mil empresas corretoras e mais de 4 mil profissionais corretores no Rio Grande do Sul, o setor de seguros responde por mais de 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e está em franco crescimento, com meta de chegar aos 10% do PIB já em 2030. A avaliação é do presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul (Sincor-RS), André Thozeski.

Segundo ele, o País tem mais de 130 mil empresas e profissionais. Os números posicionam o Brasil entre os países com maior índice do setor de seguros nos seus respectivos PIBs. “Isso é sinal de amadurecimento e conscientização da população da importância de contar com a proteção dos seguros para patrimônios e famílias”, afirma.

Thozeski destaca ainda a função social do seguro. “Em 2023, só até agosto, o mercado de seguros retornou à sociedade, através de indenizações (de seguros), resgates (de previdência) e sorteios (de capitalização), R$ 149,17 bilhões (em 2022 foram mais de R$ 216 bilhões). Ou seja, milhões de famílias e empresas foram amparadas”, ressalta.

www.segurocomcorretor.com.br O executivo também faz um alerta. De acordo com ele, os contratos de seguros são extensos e complexos, muitas vezes, incompreensíveis para o consumidor. Diante desta realidade, recomenda a assessoria de um especialista profissional corretor de seguros. No site do Sincor-RS (), por exemplo, é possível ver as empresas corretoras e quem são os profissionais em cada cidade ou região.

No mês passado, foi celebrado o Dia do Corretor de Seguros, em 12 de outubro, quando o Sincor-RS completou 81 anos. Na ocasião, Thozeski destacou a importância da profissão.

“Poucas atividades econômicas alcançaram um crescimento tão grande como a do mercado segurador. Grande parte dessa marca foi conquistada graças ao empenho de nossa categoria, os profissionais corretores de seguros”, disse ele.

Segundo Thozeski, os dias tristes vividos pelo Rio Grande do Sul, com as enchentes, evidenciaram ainda mais a importância do setor. “Neste momento de crise surge a importância da indústria do seguro. É certo que não serão repostas as vidas perdidas, mas será garantido o futuro dos familiares herdeiros de um seguro de vida. Da mesma forma, as empresas e residências que tinham uma apólice com coberturas apropriadas terão ressarcidos os enormes prejuízos decorrentes”, lembrou.

Uma das conquistas da categoria foi o lançamento do novo Painel de Corretores de Seguros da Superintendência de Seguros Privados (Susep). A ferramenta agrega diversos dados para consulta, de forma ágil e interativa, reforçando o compromisso da autarquia com a transparência perante a sociedade.

O novo Painel de Corretores é um sistema de dados estatísticos referentes aos corretores de seguros registrados na Susep, por meio do qual é possível consultar informações sobre a escolaridade, faixa etária e ramos de operação. Além disso, o painel apresenta o total de registros realizados por período e a quantidade de registros ativos.