Mercado de Seguros cresce 15% em oito meses no Estado

Dados do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Resseguros no Estado do Rio Grande do Sul (Sindsegrs), apontam que o Estado representa em torno de 8% da produção nacional de seguros. A indústria deste segmento no Rio Grande do Sul até agosto de 2023, arrecadou mais de R$ 17 bilhões (de seguros, previdência e capitalização) e retornou à sociedade, por meio de pagamento de sinistros, em torno de R$ 3,5 bilhões, um acréscimo de aproximadamente 15% em relação ao ano passado no mesmo período. Entre os ramos que mais se destacaram, encontra-se: Grandes Riscos, Seguro Transportes Embarcador Nacional e Massificados.

Já no panorama nacional, o mercado de seguros brasileiro apresentou um crescimento significativo no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). De janeiro a junho, o setor arrecadou R$ 181,77 bilhões, representando um aumento de 7,7% em comparação com o mesmo período de 2022. É importante ressaltar que essa arrecadação se refere ao montante que as seguradoras recebem de seus clientes em troca da cobertura de riscos diversos, demonstrando a confiança do público nesses serviços.

No mesmo intervalo, o mercado de seguros devolveu à sociedade um total de R$ 113,64 bilhões por meio de indenizações, resgates e sorteios. Isso enfatiza a importância do setor como um mecanismo essencial de proteção financeira para os segurados.

Os dados são baseados em informações fornecidas pelas companhias supervisionadas pela Susep, incluindo seguradoras, empresas de previdência complementar aberta e de capitalização. Dentre os estados brasileiros que se destacam nas vendas de seguros, São Paulo lidera com uma participação de 39%, seguido por Rio de Janeiro e Espírito Santo, que juntos representam 11%. Na sequência, vem Rio Grande do Sul, com 8%, e Santa Catarina, com 4,4% de participação no mercado.

Conforme o presidente do Sindsegrs, Guilherme Bini, há cerca de 30 seguradoras, empresas de previdência privada e de capitalização com presença física no Estado. "No entanto, muitas seguradoras, de um total de 110 autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) a atuar no País, comercializam seus produtos no Estado através de uma rede de corretores e de forma online. Esse grande número de empresas atuando proporcionam aos consumidores uma variedade enorme de produtos e preços muito competitivos entre si."

O Rio Grande do Sul também se destaca por sua economia diversificada, especialmente pelo agronegócio. Em 2022, o setor agrícola teve um crescimento de 34%, desempenhando um papel crucial no mercado de seguros da região. Na avaliação de Guilherme Bini, o agronegócio gaúcho está fortemente respaldado pelo seguro agrícola.

"O Estado não apenas se concentra em culturas tradicionais como milho, trigo, soja e arroz, mas também possui uma capilaridade significativa ao abranger a produção de frutas. O seguro agrícola emerge como uma carteira de extrema importância, seguida por seguros de automóveis e patrimoniais", afirma Bini.