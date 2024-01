CEEE Grupo Equatorial segue aquém dos padrões de qualidade da Aneel

privatização da área de distribuição do Grupo CEEE parâmetros de qualidade de prestação de serviço impostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No entanto, conforme o resultado verificado no ano passado, mais uma vez a concessionária gaúcha não conseguiu alcançar o desempenho desejado quanto aos indicadores Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC). Uma das justificativas para a, ocorrida em 2021, foi a perspectiva de a empresa conseguir se enquadrar dentro dosde prestação de serviço impostos pela. No entanto, conforme o resultado verificado no ano passado, mais uma vez a concessionária gaúcha não conseguiu alcançar o desempenho desejado quanto aos indicadores Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC).

O DEC apurado da companhia, agora chamada de CEEE Grupo Equatorial Energia, em 2023 foi de 15,27 horas quando o limite era de 8,72 horas. Já o FEC foi de 6,88 interrupções e não poderia ter passado de 6,35. O primeiro item trata do tempo que cada unidade consumidora ficou sem energia elétrica e o segundo do número de interrupções ocorridas. O não atendimento desses quesitos afeta diretamente a receita das concessionárias e o seu descumprimento, repetidas vezes, pode abrir um processo de caducidade da concessão. No caso da distribuidora gaúcha, o prazo limite para chegar ao nível regulatório determinado em seu contrato é 2026.

Se a CEEE Grupo Equatorial Energia ainda não conseguiu atender aos requisitos estabelecidos pela agência reguladora, a outra distribuidora de maior porte do Rio Grande do Sul, a RGE, vem abaixo dos limites dos dois principais indicadores desde 2022. No ano passado, a companhia teve um DEC de 7,58 horas (o parâmetro era 10,54 horas) e um FEC de 3,57 interrupções (o balizador era de 7,21 interrupções).

diretor-presidente da RGE, Marco Antônio Villela de Abreu, o resultado é oriundo dos investimentos feitos Para o, o resultado é oriundo dosnos últimos dois anos. Entre 2022 e 2023, a concessionária realizou um aporte de cerca de R$ 3,4 bilhões. Os recursos foram utilizados em ações como a substituição de mais de 220 mil postes de madeira por unidades de concreto ou fibra de vidro, a inauguração de 12 novas subestações e a instalação de novos religadores telecomandados.

Assim como a RGE, as outras duas maiores distribuidoras dos outros dois estados que compõem a região Sul do País, a Copel (Paraná) e a Celesc (Santa Catarina), também atenderam aos índices regulatórios. Além de fornecer os dados de DEC e FEC das concessionárias, a Aneel divulga anualmente um ranking dos desempenhos dessas empresas em diferentes locais do Brasil, levando em consideração justamente a média aritmética dos dois indicadores.