CEEE continua na pior colocação de ranking de fornecimento de energia da Aneel

Além da CEEE, o Rio Grande do Sul conta com outra distribuidora de energia de maior porte: a RGE. A companhia, que opera em 381 municípios gaúchos, ficou na 19ª posição no ranking da Aneel, empatada com Enel SP, alcançando um Desempenho Global de Continuidade (DGC) de 0,79.Em nota, a RGE destaca que apresentou os melhores resultados de qualidade no fornecimento de energia elétrica entre as distribuidoras da Região Sul do Brasil, com mais de 400 mil clientes (superando CEEE, a catarinense Celesc e a paranaense Copel). Ainda de acordo com o comunicado, “apesar dos intensos e frequentes temporais enfrentados ao longo do ano passado, em sua área de concessão, a companhia vem conseguindo evoluir no indicador de continuidade, mantendo-se abaixo dos limites exigidos pelo órgão regulatório”.O indicador Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) da empresa no ano passado foi de 10,55 horas, contra um limite que era de 10,76 horas, e a Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) foi de 4,63 interrupções, em relação a um marco de 7,69 interrupções.Para o diretor-presidente da RGE, Marco Antônio Villela de Abreu, o desempenho reforça a responsabilidade da empresa em ter cada vez mais agilidade no atendimento de ocorrências nos temporais que castigam o Estado com uma frequência maior ano após ano. Ele também chama a atenção para os robustos aportes feitos pela companhia . “Em 2022 os investimentos da RGE totalizaram o valor recorde de R$ 1,955 bilhão, 58% superior a 2021”, salienta o dirigente.Em seu levantamento, a Aneel também analisou as empresas com até 400 mil consumidores. Nessa categoria, a melhor empresa colocada foi a gaúcha Mux Energia, com DGC de 0,15. A companhia atende aos municípios de Tapejara e Ibiaçá. De uma forma geral, no País, o órgão regulador concluiu que a qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica alcançou em 2022 o melhor resultado da série histórica acompanhada desde 2000.Ao longo do ano passado, o serviço de fornecimento de eletricidade permaneceu disponível por 99,88% do tempo, na média do Brasil. Os consumidores ficaram 10,93 horas em média sem energia (DEC) no ano, o que representa uma redução de 7,2% em relação a 2021, quando registrou-se 11,78 horas em média. A frequência (FEC) das interrupções se manteve em trajetória decrescente, reduzindo de 5,99 interrupções em 2021 para 5,37 interrupções em média por consumidor em 2022, o que significa uma melhora de 10,4% no período.