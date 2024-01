CIC Caxias projeta alta de 4% a 5% na economia da cidade neste ano

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul estima para o ano de 2024 um crescimento de 4% a 5% no Produto Interno Bruto (PIB) local. A indicação apresentada pelo economista Tarciano Mélo Cardoso, integrante da Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística da entidade, é praticamente o dobro da projeção para o Rio de Grande do Sul, de 2,5%, e para o Brasil, de 2,8%.



Já o presidente da entidade, Celestino Loro, revela preocupação com a falta de mão de obra para preencher as vagas de emprego abertas em Caxias do Sul e com o descontrole nos gastos públicos do País. “Estes fatores podem impactar no desempenho da economia no próximo ano”, alertou.



Ao mencionar os grandes investimentos em infraestrutura, como a concessão de rodovias, o Porto no Litoral Norte, Aeroporto Regional da Serra Gaúcha e Terminal Rodoferroviário de Vacaria, Cardoso disse que o êxito desses projetos pode ser determinante para o desempenho da indústria, do comércio e dos serviços em Caxias do Sul nos próximos períodos. Ressaltou ainda que o desempenho da cidade está Intrinsecamente ligado a projetos de infraestrutura em nível nacional, que têm o potencial de alavancar investimentos na indústria local.



Quanto às incertezas enfrentadas pelo ambiente empresarial, Cardoso abordou questões como o custo logístico, a reforma tributária e os entraves que impedem a competitividade, destacando os gargalos que podem impactar a economia. Ele também falou sobre a preocupação do empresariado com questões como insegurança jurídica e do próprio mercado.

“O meio empresarial está dentro das associações de classe tentando trabalhar junto a deputados e senadores uma forma de trazer alento para qualquer risco ou mudança na regra do jogo que possam restringir investimentos”, frisou.



Cardoso destacou que, diferentemente do ambiente nacional, fortemente voltado para o agronegócio, especialmente à exportação de matérias-primas como grãos, Caxias do Sul se destaca por suas vendas externas industriais. A expectativa para as exportações caxienses gira em torno de US$ 750 milhões a US$ 800 milhões de dólares no ano, evidenciando a importância do setor industrial para a economia local.



De janeiro a outubro de 2023, a economia de Caxias do Sul acumula incremento de 4,8%, segundo indicadores da CIC e da Câmara dos Dirigentes Lojistas. O setor de serviços é o protagonista no desempenho, com alta de 21,3%, seguido pelo comércio com 1,2%. A indústria, por sua vez, que concentra a maior participação do PIB local, apura queda de 3,2%.