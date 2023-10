Celestino Oscar Loro é reeleito presidente da CIC Caxias

O empresário Celestino Oscar Loro foi reeleito, por unanimidade de votos, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) para o biênio 2024-2025. A Assembleia do Colégio Eleitoral foi realizada no fim da tarde desta segunda-feira (23), com a presença de 46 dos seus 69 membros. Com Loro foram reeleitos os empresários Ruben Bisi, na vice-presidência de Indústria; Idalice Manchini, na vice-presidência do Comércio; e Eduardo Michelin, na vice-presidência de Serviços. As informações são da CIC Caxias.Ao se pronunciar após o presidente do Conselho Deliberativo e do Colégio Eleitoral, José Valtuir de Almeida, anunciar oficialmente o resultado da votação, Celestino Loro e os vice-presidentes agradeceram aos conselheiros da CIC Caxias e aos presidentes de sindicatos patronais pelo apoio na gestão e pela confiança em mais dois anos. De acordo com Loro, o Conselho Executivo, agora reeleito, continuará atuando em favor das causas da classe empresarial, valorizando o empresário. "Nosso papel é equilibrar o pensamento de todos, procurar, dentro dessa pluralidade de ideias que a CIC Caxias produz, criar um consenso mínimo e defender os pontos que são de convergência. Vivemos nesses dois anos uma jornada desafiadora, mas temos muito mais para fazer pelo movimento empresarial como um todo", afirmou. Integram o Colégio Eleitoral, os membros do Conselho Superior, membros eleitos do Conselho Deliberativo, membros eleitos do Conselho Executivo e os presidentes de sindicatos e associações empresariais conveniadas à entidade.