Economia de Caxias do Sul recua 3,9% no mês de setembro

O desempenho da economia de Caxias do Sul caiu 3,9% em setembro, se comparado com o mês de agosto. Os setores da indústria, com retração de 4%, e serviços, com diminuição de 6,5%, influenciaram o índice negativo da economia em geral. O comércio, porém, apresentou leve resultado positivo, com uma alta de 0,6% no comparativo com agosto. Os números do desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de setembro foram apresentados pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em reunião conduzida pelo vice-presidente de Indústria da CIC Caxias, Ruben Bisi.

Com isso, o acumulado de janeiro a setembro de 2023 registra crescimento da economia em geral de 4,9%, mesmo percentual de crescimento no acumulado dos últimos 12 meses. "Trata-se de um crescimento bastante expressivo puxado pelo setor de serviços, que se recupera após a pandemia e sustenta a economia de Caxias do Sul", avalia o diretor de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias Alexander Messias.

De acordo com o levantamento, dos cinco itens que compõem o Índice de Desempenho Industrial (IDI/Caxias), somente massa salarial, com alta de 4,1%, foi positivo no comparativo entre setembro e agosto deste ano. Os demais (utilização da capacidade instalada, horas trabalhadas, compras industriais e vendas industriais) ficaram negativos. No entanto, a massa salarial cresceu 46,2% na comparação entre setembro de 2023 e setembro de 2022.

Já o saldo da balança comercial sofreu uma queda de 24.9% em setembro relação ao mesmo mês do ano passado. Em relação a setembro do ano passado, a queda é de -19,1%. Com isso, o comércio internacional caxiense apresenta um desempenho positivo de 14,1% no período de janeiro a setembro de 2023.

No acumulado dos últimos 12, a alta é de 40,5%. O saldo acumulado da balança comercial nos últimos 12 meses é de US$ 289 milhões. Os Estados Unidos, com 21%, foram o principal destino das exportações locais. Em seguida vêm Chile, Argentina, Uruguai e México. Já a China, com 48%, ainda é o principal país de origem das importações caxienses. Logo após aparecem Itália, Alemanha, Estados Unidos e Japão.