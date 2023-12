Capão da Canoa cria rota rural e expõe produção agro do Litoral Norte

*De Capão da Canoa

Conforme o assessor de Turismo da cidade, Pietro Menin, nove empreendimentos participam do projeto, chamado de Rota das Carretas. A iniciativa leva este nome porque antigamente havia a Estrada das Carretas, por onde passavam carretas e gado, caminho que deu origem à atual Estrada da Laguna, via que liga as propriedades que integram o programa.



O lançamento do projeto estava previsto para o segundo semestre de 2023, com a presença de autoridades locais e estaduais, mas as chuvas impediram o evento



Entre os locais, estão o Acqua Lokos Parque Hotel, com fazenda e passeios a cavalo; a Chácara Ana Terra, onde há criação de gado, plantação de milho, aipim e pasto; a Cabanha do 38; o CTG João Sobrinho; a Cabanha Don Oscar, que apresenta a história dos cavalos crioulos; a Fazenda Barra dos Quirinos; a Chácara Produtos do Sítio; o Pesque Pague Lago Azul; e o Hotel Fazenda Reserva da Laguna. Em alguns, há venda de produtos coloniais.

Chácara Produtos do Sítio vende quitutes coloniais



“A Prefeitura Municipal vem articulando esse roteiro turístico rural para expandir as atividades turísticas do município para além da praia já faz alguns anos. É uma opção, ainda, que se soma à Lagoa dos Quadros, onde temos agora o parque náutico”, detalha Menin, afirmando que cada atração define o seu valor de ingresso.



Além de valorizar a atividade agropecuária, a Rota das Carretas faz um resgate das origens gaúchas, relata Menin. “Surgiu muito pela questão histórica. Essa Estrada da Laguna no passado, na verdade, era uma estrada muito maior, que atravessava o Rio Grande do Sul até Laguna. Então, os tropeiros faziam os trajetos por ali com gado e carretas. Essa estrada de chão se manteve aqui no município, paralelo à Estrada do Mar. É um lugar histórico e, através desse projeto, estamos tentando levantar isso”, interpreta o assessor, citando a passagem da personagem Anita Garibaldi pela rota.



Reserva da Laguna proporciona aproximação com a natureza

Aplicativo facilita visitas





A Rota das Carretas integra o aplicativo Turismo Capão, lançado no final de outubro pela Prefeitura de Capão da Canoa, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O app funciona como um Guia Turístico, reunindo informações sobre pontos turísticos, belezas naturais, comércios, serviços, hospedagens, eventos, imóveis e demais atrativos. É possível baixar o app gratuitamente na Google Play, na App Store ou pelo link https://qrfacil.me/QWhU2caz.