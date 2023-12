Gerdau sinaliza novos investimentos no RS nos próximos anos

Com investimento de R$ 200 milhões, a Gerdau apresentou oficialmente nesta terça-feira a modernização da Siderúrgica Riograndense, em Sapucaia do Sul De Sapucaia do SulCom investimento de R$ 200 milhões, a Gerdau apresentou oficialmente nesta terça-feira a. É a mais antiga planta siderúrgica da Gerdau, com 66 anos de operação, e que faz parte de um ciclo de R$ 500 milhões investidos nos últimos cinco anos no Rio Grande do Sul.

Durante a solenidade de inauguração, o vice-presidente da empresa, Rubens Pereira, sinalizou que a iniciativa abre caminho novos investimentos nas operações gaúchas da empresa. “Para os próximos anos, planejamos investir ainda mais por aqui, o que demonstra a importância do Rio Grande do Sul para os planos futuros da Gerdau. Nós vamos seguir crescendo junto com os gaúchos”, discursou Pereira.

Leia mais: Gerdau inaugura modernização de siderúrgica em Sapucaia do Sul

O vice-presidente do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau Johannpeter, salientou a importância do ambiente de negócios no Estado, com reformas na gestão do governador Eduardo Leite, para atrair investimentos.

“Governador, parabéns pelas reformas, e continue nesse caminho para que o nosso Estado seja competitivo. Porque com competitividade, vem investimentos como esse que estamos fazendo aqui, o que vai nos manter, a longo prazo, nesse mundo desafiador e global”.

De acordo com o governador Eduardo Leite, que prestigiou a cerimônia, o investimento representa a renovação da confiança da Gerdau no seu Estado de origem. “Por trás deste investimento, há centenas de famílias positivamente impactadas. Nosso esforço nesses últimos anos tem sido o de garantir as oportunidades para o empreendedorismo com confiança no Estado, e um ambiente favorável é aquele em que há responsabilidade com aspectos como a educação e a segurança. Temos essa responsabilidade de continuarmos investindo para que a Gerdau, por exemplo, siga investindo no Estado. Essa confiança é uma via de mão dupla”, resumiu o governador.

investimentos na qualificação do seu sistema de fornos na outra unidade siderúrgica em operação no Estado, em Charqueadas Ainda neste ano, a Gerdau também finalizou, de onde saem aços especiais para a indústria automobilística. Ao todo, a empresa tem 3,5 mil funcionários no Rio Grande do Sul.