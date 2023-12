Gerdau inaugura modernização de siderúrgica em Sapucaia

A Gerdau finalizou, na manhã desta terça-feira (12), com a presença do governador Eduardo Leite, os investimentos de R$ 200 milhões na modernização da unidade Riograndense, em Sapucaia do Sul, no Vale do Sinos. A siderúrgica, que produz desde aços longos para a indústria até insumos de aço para a construção, completa 66 anos em 2023 e produz 450 mil toneladas anuais de aço bruto reciclado, a partir de sucata, por ano.

“Não foi um investimento em aumento de capacidade produtiva, mas em modernização da aciaria, justamente para termos ganhos de produtividade e mantermos a competitividade no Rio Grande do Sul”, aponta o vice-presidente do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau Johannpeter.

De acordo com a empresa, os fornos de transformação da sucata em novos produtos de metal foram digitalizados e automatizados. Os produtos que saem da unidade de Sapucaia do Sul abastecem principalmente a Região Sul do Brasil.