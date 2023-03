Gerdau investirá R$ 250 milhões no Rio Grande do Sul

A Gerdau investirá R$ 250 milhões na modernização das suas operações no Rio Grande do Sul em 2023. A confirmação do investimento, que faz parte dos R$ 5 bilhões em aportes aprovados pelos Conselho de Administração da empresa para este ano, foi feita com exclusividade para o Jornal do Comércio pelo CEO da companhia, Gustavo Werneck, após a sua apresentação no dia de abertura da South Summit, em Porto Alegre. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

"O Rio Grande do Sul é a nossa casa, é onde começamos a nossa história há 122 anos, e por isso, uma região muito importante para nós. Investiremos não para ganharmos em volume de produção, mas em qualidade na produtividade. São aportes para aquisição de novos equipamentos e implantação de novos e mais modernos processos para que o aço que sairá daqui responda à transformação que a indústria está demandando", explica o executivo.

O recurso será destinados às unidades Riograndense, em Sapucaia do Sul - como complemento aos R$ 200 milhões investidos na modernização da aciaria no ano passado - e, em sua maior parte, à Usina de Charqueadas, especializada em aços especiais para a indústria automobilística. "Estamos falando da produção de aços para a fabricação de carros, caminhões e ônibus híbridos e elétricos, com uma exigência cada vez maior por aços mais resistentes e limpos. Atenderemos plenamente a esta exigência cada vez maior", aponta Werneck.

De Charqueadas, saem anualmente 450 mil toneladas de aços especiais por ano. De acordo com a Gerdau, 15% da produção é destinada à exportação.

A usina Riograndense, em Sapucaia do Sul, tem a mesma capacidade produtiva de 450 mil toneladas anuais em relação aos aços longos. A perspectiva é de que em julho deste ano esteja encerrado o investimento na modernização da unidade, que exigiu o fechamento da aciaria ainda no ano passado. "Foi uma parada longa, que ao final, elevará a nossa produção de aços aqui no Rio Grande do Sul a um outro patamar tecnológico e de qualidade", garante o executivo.