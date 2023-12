Fórum discute papel de bancos públicos gaúchos a partir da reforma tributária

Dirigentes dos três bancos públicos gaúchos, Banrisul, BRDE e Badesul, além de representantes de sindicatos do setor discutiram, na manhã desta sexta-feira (8), o papel dessas instituições no Estado a partir das mudanças propostas pela Reforma Tributária e diante de cenários como os fenômenos climáticos severos que vem atingindo o RS.

O tema foi tratado no lançamento do Fórum de debates sobre o papel público do sistema financeiro gaúcho”, realizado no Plenarinho da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, e proposto pelo deputado estadual Miguel Rossetto (PT) e que percorrerá outras cidades do Estado em 2024. Para Rossetto, é um “privilégio” que o RS possua “três instituições públicas para financiar e investir no desenvolvimento econômico e social do estado”. “A reforma tributária acaba com a guerra fiscal, já que extingue a renúncia fiscal, que foi um instrumento que guiou políticas de investimento por décadas. Isso nos exige definir quais serão os instrumentos que darão potência ao Estado, assim como o desafio de uma nova agenda social e ambiental”, analisou.

Para Claudio Gastal, presidente do Badesul, sem a renúncia fiscal, será necessário “buscar formas de levar um desenvolvimento descentralizado às regiões do Estado. A única forma para isso é haver fomento e crédito, e os bancos públicos têm participação nisso”, acrescentou, pontuando que “o microcrédito deve ser retomado com força”.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, defendeu o papel dos bancos de varejo, como o próprio Banrisul, como o principal veículo de desenvolvimento econômico. “Só existe uma economia forte se existir o banco de varejo, pois sem crédito não há desenvolvimento. Nós atingimos a todos, o Banrisul comercializa mais de R$ 20 bilhões por ano”, pontuou. Porém, Lemos alertou que a reforma tributária, apesar de importante, deve ser vista com cautela, para evitar problemas como os gerados pela promessa da Lei Kandir, prometida como compensação pela criação do ICMS em 1988 e que gerou uma perda de recursos para estados exportadores como o RS.

a permanência do Banrisul como um banco público. “Por termos a capacidade de entender a economia do Estado, entendo que o Banrisul não tem preço e sim o valor que ele oferece ao Rio Grande”.

Ranolfo Vieira Júnior, vice-presidente do BRDE, fez uma fala breve em que exaltou o papel dos bancos de fomento e desenvolvimento e antecipou que o Mato Grosso do Sul deve se tornar acionista do BRDE junto com Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, em 2024.

O Sindibancários foi representado pelo presidente Luciano Fetzner, que ressaltou que o diálogo de entidades de trabalhadores e os bancos públicos possibilitou a superação de adversidades como a pandemia e os recentes eventos climáticos. “É esse sistema financeiro forte e bem organizado que nos torna capazes de enfrentar problemas”, disse.

Diretora da Fetrafi-RS, Raquel Oliveira comemorou o fato de que os holofotes sobre os bancos públicos estarão virados para o povo gaúcho, que dirá o que quer para o sistema financeiro do Rio Grande do Sul.