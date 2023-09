Bancos públicos auxiliam na reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes, afirma Ranolfo Vieira

Com o objetivo de auxiliar na retomada das atividades econômicas dos municípios da região Vale do Taquari e da Serra gaúcha atingidos pelas enchentes, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) decidiu suspender o pagamento de empréstimos pelo prazo de 12 meses para empresas cujos negócios foram prejudicados pelas chuvas dos últimos dias que atingiram o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo vice-presidente e diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior, que nesta quarta-feira (27) participou do Tá na Mesa da Federasul, no Palácio do Comércio.

Segundo Ranolfo Vieira, BRDE, Banrisul e Badesul são parceiras na reconstrução das cidades do Vale do Taquari e da Serra atingidas pelas chuvas. O debate contou com as presenças dos presidente do Badesul, Cláudio Gastal, e do Banrisul, Fernando Lemos, que discutiram o tema "A importância das instituições financeiras no desenvolvimento do Rio Grande do Sul". A reunião-almoço contou ainda com as presenças do presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, e de Fernando Marchet, coordenador da divisão de economia da Federação.

Segundo Lemos, o banco colocou agências temporárias em Roca Sales e Muçum destinada a retomada do atendimento dos clientes das duas cidades. "O Banrisul é um patrimônio dos gaúcho porque está presente em tudo o que é importante para o Estado", comentou. Além disso, o dirigente explicou que houve a prorrogação de créditos pessoas físicas e jurídicas. "A nossa equipe do agronegócio já está operando principalmente no crédito do Pronaf para pequenos agricultores e trabalhando com as maiores empresas para que elas possam voltar a operar", ressaltou.

Gastal informou que o Badesul realizou financiamentos a juro zero no ano passado para micro e pequenos negócios para empreendedores do Vale do Taquari. "Enviamos um ofício ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para sabermos mais detalhes sobre como será a operacionalização da linha emergencial no valor de R$ 1 bilhão", acrescentou. A ideia, segundo Gastal, é que os recursos sejam geridos pelas instituições financeiras, no caso Banrisul, BRDE e Badesul, que estão mais próximas das comunidades atingidas pelas enchentes.

Ranolfo Vieira disse que o BRDE tem auxiliado na recuperação das atividades nas indústrias, nas cooperativas e no comércio com a disponibilização de linhas emergenciais para aquisição de máquinas, obras físicas e capital de giro nos municípios do Vale do Taquari e da Serra. O diretor de Operações do BRDE explicou que o banco está presente nos três estados da Região Sul - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul num total de 1.155 municípios. A instituição financeira conta com 39 mil clientes ativos e 440 funcionários.

O vice-presidente do BRDE anunciou a realização de um seminário regional com o objetivo de discutir medidas para prevenir e enfrentar os efeitos dos desastres naturais no Rio Grande do Sul. A iniciativa vai reunir o setor público, universidades, entidades privadas e especialistas no tema. A previsão é que o encontro ocorra no mês de novembro. Ranolfo Vieira afirmou que a missão do banco é atuar de maneira aliada às políticas de desenvolvimento definidas nos estados onde o banco atua. "Desde 2019, o BRDE já soma R$ 7,6 bilhões em novos investimentos no Estado e queremos fechar esse ciclo até 2026 com a marca de R$ 12 bilhões em novos financiamentos", comentou.



Segundo Ranolfo Vieira, as áreas estratégicas para o fortalecimento da economia estão vinculadas à cadeia do agronegócio, através de investimentos em armazenagem, irrigação, cooperativas e agroindústrias, inovação, turismo e sustentabilidade - em especial, na geração de energias limpas. O vice-presidente do BRDE disse que o banco lidera a execução do projeto Visão Regional 2040. A partir de uma demanda do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), é realizado um diagnóstico regional para identificar as agendas que cada governo deve promover para melhorar a qualidade de vida e potencializar o desenvolvimento da região Sul do Brasil.