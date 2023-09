Instituições públicas e privadas recolhem doações para atingidos por enchentes no Vale do Taquari

Maria Welter e Osni Machado

Quem quiser ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul pode doar itens de higiene e limpeza, cestas básicas, agasalhos e roupas de cama. Os materiais podem ser entregues na central de doações da Defesa Civil das 8h às 18h, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre.

O Palácio Piratini, na Praça Marechal Deodoro, s/n, também recebe donativos, assim como quartéis da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul, agências do Banrisul (nos dias úteis) e demais pontos de coleta da Campanha do Agasalho.

A Defesa Civil informa que nesse momento há necessidades urgente de itens como água mineral (que são fáceis de transportar para as áreas atingidas) e produtos de limpeza para que as pessoas possam limpar as residências. Também são necessário materiais de higiene pessoal, cobertores, lençóis e alimentos não perecíveis. As doações serão encaminhadas às cidades do Vale do Taquari.

Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) arrecada doações nas unidades operacionais em Porto Alegre, Eldorado do Sul, Lajeado, São Leopoldo, Montenegro e Santa Maria.

Associação do Ministério Público

A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) arrecada dinheiro via Pix em sua página na Internet (www.amprs.com.br) para fazer as doações.

Trensurb

A Trensurb realiza campanha solidária para auxiliar as famílias vítimas de enchentes. As doações podem ser feitas nas estações Mercado, Mathias Velho, Petrobras, Esteio, Luiz Pasteur, São Leopoldo, Santo Afonso e Novo Hamburgo. Toda arrecadação será repassada à Defesa Civil do Estado, que distribuirá para as pessoas afetadas.

Panvel farmácias

A Panvel está com a ação "Troco Amigo" para ajudar os atingidos por enchentes, bem como doação de remédios e produtos de higiene. No site da Panvel tem mais instruções de como participar da ação de solidariedade.

Ulbra

Todas as unidades presenciais da Ulbra no Estado, tanto de Educação Básica quanto de Ensino Superior, estão servindo de ponto de arrecadação de donativos. A Aelbra, mantenedora da Ulbra, destinou 250 cestas básicas para a região. Professores e estudantes também estão se envolvendo na campanha. As unidades da Ulbra estão localizadas em Canoas, Cachoeira do Sul, Carazinho, Gravataí, Guaíba, Santa Maria, São Jerônimo, Sapucaia do Sul e Torres.

Universidade de Caxias do Sul

É possível contribuir com a doação de água, materiais de higiene, alimentos não perecíveis, roupas, colchões e roupas de cama, lonas, entre outros itens que consistam em suporte às vítimas. As contribuições serão destinadas aos municípios em maior necessidade. A coleta ocorre no Campus-Sede, em Caxias do Sul, no caminhão da instituição posicionado em frente ao UCS Teatro; e nas demais unidades universitárias na região, nas cidades de Bento Gonçalves, Vacaria, Farroupilha, Canela, Nova Prata, Guaporé e São Sebastião do Caí.

Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac

O Programa Mesa Brasil, do Sesc, arrecada doações para desabrigados nos vales do Taquari e Rio Pardo. As unidades do Sesc/RS de todo o Estado serão pontos de coleta para doações, e todos os materiais arrecadados serão direcionados para os desalojados. No momento, de acordo com a Defesa Civil, são necessários alimentos não perecíveis dentro da validade, agasalhos e cobertores, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza.

Federação Varejista do Rio Grande do Sul

A Federação Varejista do Rio Grande do Sul está mobilizando as mais de cem Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) e entidades empresariais associadas a se unirem em campanha solidária emergencial para arrecadar donativos destinados às comunidades afetadas pelas recentes cheias dos rios. A ação tem como foco as cidades de Muçum, Encantado e Roca Sales, que sofreram severas consequências devido aos eventos climáticos. Informações no site federacaovarejista.com.br ou na CDL mais próxima de cada região.

Ações que já estão sendo feitas pelo interior

 Santa Cruz do Sul: A CDL Santa Cruz do Sul demonstrou seu compromisso ao doar a quantia de R$ 10 mil, além de colaborar com a rede supermercadista local para arrecadar suprimentos essenciais, como agasalhos e cobertores, que serão destinados às vítimas das cheias na região.

 Erechim: O poder público e a CDL de Erechim uniram forças para organizar uma campanha de arrecadação de donativos. A solidariedade levou à suspensão dos desfiles de 7 de setembro na cidade, com a prioridade agora sendo auxiliar aqueles que necessitam de ajuda.

 Barão: A CDL de Barão, em parceria com a prefeitura local, está organizando doações de alimentos, roupas e água para enviar às vítimas em Roca Sales, uma das cidades mais afetadas pelas cheias.

 Sarandi: A ACISAR de Sarandi está enviando um caminhão truck com água para Roca Sales, demonstrando a união das comunidades em momentos difíceis.

 Carlos Barbosa: A CDL e a ACI de Carlos Barbosa estão unindo esforços para arrecadar recursos e comprar mantimentos, com destaque para itens de higiene para bebês. A cidade também se mobilizou para enviar dois caminhões com ajuda às cidades atingidas.

 Bento Gonçalves: A CDL de Bento Gonçalves viabilizou um caminhão de doações em parceria com o setor empresarial e o apoio da Agas, através de redes supermercadistas. Essa ação solidária visa fornecer auxílio imediato às comunidades necessitadas.

Federasul

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) informa em seu site (https://www.federasul.com.br), que está realizando a corrente de solidariedade movimenta entidades empresariais da região atingida.

A CIC Teutônia está recebendo donativos para atender famílias atingidas pelas fortes chuvas e enchentes em diversos municípios do Vale do Taquari. Na região há necessidade de alimentos, roupas, itens de higiene, produtos de limpeza, colchões, eletrodomésticos, cobertores e móveis. Os itens podem ser entregues na sede da entidade, no Centro Administrativo Municipal.

Além disso, a Federasul está recolhendo recursos via Pix das afiliadas e, até esta quinta-feira, conseguiu comprar 1.400 cobertores em São Paulo, que serão transportados pela Gol e Azul sem cobrança. As cobertas serão entregues à Defesa Civil.

CIC Vale do Taquari

Em parceria com a CIC Vale do Taquari, as entidades associadas estão unidas e engajadas para alcançar as doações às famílias desabrigadas e desalojadas na região. Postos de coleta também estão sendo indicados pela Defesa Civil e prefeituras. Doações em dinheiro podem ser feitas diretamente à CIC Vale do Taquari, por meio do Pix 09.650.289/0001-69 (CNPJ).

Sport Club Internacional

O Internacional também está realizando uma campanha de solidariedade. O clube está convocando a sua torcida a ajudar as vítimas da enchente e anuncia que estará reunindo donativos no dia 13 de setembro, durante o jogo contra o São Paulo. Na data, três pontos de coleta estarão operando no Beira-Rio em conjunto ao Banco de Alimentos: um em frente à bandeira do Inter, outro ao lado da estátua que homenageia Fernandão, na altura do portão 7, e o terceiro nas cercanias da Capela Nossa Senhora das Vitórias. Alimentos, preferencialmente, e também itens de higiene e roupas serão recebidos nesses locais. O clube ainda realizará a doação de cestas básicas para os desalojados.

Grêmio Foot-Ball

O Grêmio está com pontos de coleta para auxiliar pessoas afetadas pelas chuvas. O Departamento Consular na Arena e a GrêmioMania Megastore foram abertas pelo Grêmio para serem pontos de arrecadação. Estão sendo recebidas doações de alimentos, água, agasalhos, itens de limpeza e higiene pessoal, arrecadados através da ação organizada pelo Departamento de Responsabilidade Social do clube. O Departamento consular está com portas abertas para recepção das 9h às 12h e das 13h às 18h, de segunda à sexta, acessado pela rampa leste. Enquanto a GrêmioMania Megastore, acessada pela rampa Oeste, permanece aberta no sábado, das 10h às 18h, no domingo, das 9h às 16h30min. Os Consulados Femininos de outras cidades também estão aptos para receber as doações.