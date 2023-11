Certaja Energia anuncia operação de eletropostos no Vale do Taquari

A Certaja Energia divulgou o seu plano de rede de carregamento para veículos elétricos no Rio Grande do Sul. A cooperativa planeja a inauguração de três eletropostos, em pontos estratégicos da BR-386, no Vale do Taquari, para o início de dezembro. O investimento é de R$ 800 mil na primeira fase do projeto.

LEIA MAIS: Mercado de veículos elétricos deve crescer no Brasil a partir do segmento de comerciais leves e apps de transportes

LEIA MAIS: CEEE Grupo Equatorial entra na reta final para concluir Rota Elétrica Mercosul

Os três eletropostos - um deles com carregador ultrarrápido, entre os mais potentes em operação no Rio Grande do Sul – estarão localizados nos eixos de duas das mais importantes rodovias do Estado – BR-386 e RSC-287 - e que interligam as regiões Central e Norte à Capital. Os pontos serão equipados com carregadores rápidos e ultrarrápido, neste caso, com capacidade de carregar 100% a bateria de um veículo em, aproximadamente, 30 minutos.

“Nosso plano está acelerado, e nossa meta é entregar a melhor energia e infraestrutura aos clientes que utilizam as rotas da BR-386 e RSC-287, responsáveis pelo escoamento da produção e rota de desenvolvimento gaúcho", anuncia o vice-presidente da Certaja Energia, Ederson Madruga. Já o presidente da cooperativa, Renato Pereira Martins, destaca que o desenvolvimento de novas soluções para a eletromobilidade faz parte do processo de inovação da associação, que atua há 54 anos no Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e regiões Metropolitana e Carbonífera.

"A criação da malha de recarga foi pensada e construída dentro de um plano que acompanha o processo de desenvolvimento do Vale do Taquari. A região que, recentemente, sofreu com as enchentes, retoma sua economia e, com certeza, os eletropostos estão dentro deste rol colaborativo", analisa Martins.



Locais dos eletropostos:



Casa da Granja, em Tabaí – carregador será de 160 kW, um dos mais rápidos do RS.

Churrascaria e Restaurante Paradouro 22, em Montenegro.

Paradouro Rosinha, em Paverama.