CEEE Grupo Equatorial entra na reta final para concluir Rota Elétrica Mercosul

Anunciada no ano passado, a iniciativa chamada Rota Elétrica Mercosul está prestes a ser totalmente concluída e inaugurada oficialmente pela CEEE Grupo Equatorial Energia. A expectativa é que isso ocorra antes do término de novembro, no entanto os veículos elétricos já podem recarregar em nove das dez estações previstas pela ação.

LEIA TAMBÉM: Cresce interesse pela mobilidade elétrica no Rio Grande do Sul

A engenheira eletricista e analista de Projetos de Inovação do Grupo Equatorial, Ilana França dos Santos, informa que estão funcionais os eletropostos de Torres, Osório, Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro, Cristal, Pelotas, Jaguarão e Santa Vitória do Palmar (dois pontos). Somente a unidade de Rio Grande ainda não está operando.

Inicialmente, também estava prevista a instalação de uma estação de recarga em Arroio Grande. Entretanto, explica Ilana, não apareceu um parceiro para o empreendimento e o município acabou de fora da lista. A maior parte dos parceiros da concessionária de energia é composta de postos de gasolina e de paradouros nas estradas. Para suprir a ausência de Arroio Grande, a distribuidora está negociando a implantação de uma estação em Capão da Canoa. A analista de Projetos de Inovação do Grupo Equatorial adianta que o possível estabelecimento que poderá apoiar essa ação é um parque aquático.

Ela ressalta que a disposição dos pontos de carregamento do Rota Elétrica Mercosul permite que proprietários de carros elétricos que ingressem no Estado, por Santa Catarina ou Uruguai, possam atravessar o Rio Grande do Sul. O trajeto dos eletropostos é composto por 916 quilômetros e o investimento foi de aproximadamente R$ 13 milhões.

De acordo com Ilana, há um uso diário das estações e, de meados de julho até agora, já foram registradas mais de 530 recargas, fora os abastecimentos que não foram monitorados. Ela comenta que, em média, os veículos levam de uma hora a uma hora e dez minutos para completar a recarga, dependendo do modelo do carro.

A analista de Projetos de Inovação do Grupo Equatorial salienta que, atualmente, o serviço, que faz parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é gratuito. “Estamos em uma fase de entendimento de mercado e a pretensão é começar a cobrar no fim de 2024”, diz a engenheira eletricista.