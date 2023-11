Entidades empresariais lançam iniciativa por mudanças no Plano Diretor de Porto Alegre

Em meio ao processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre, um movimento que reúne 46 entidades empresariais e de classe da capital gaúcha elaborou um "Plano Diretor comentado", resultado de uma série de workshops e que foi enviado à prefeitura com contribuições para a tramitação e implementação de normas e políticas públicas para o planejamento urbano.

Alguns desses pontos foram comentados no lançamento do "Movimento Porto Alegre +", que aconteceu na manhã desta segunda-feira (6) no Hotel Ritter, no Centro Histórico de Porto Alegre.

De acordo com o porta-voz da iniciativa, o empresário da construção civil Claudio Teitelbaum - presidente do Sinduscon-RS -, a participação na revisão do PPDUA é a primeira frente de atuação do movimento. "Somos uma ação conjunta de mobilização e conscientização para que Porto Alegre tenha mais mobilidade urbana, mais geração de empregos, mais empreendedorismo, mais crescimento econômico, mais segurança, densificação ordenada, mais valorização de áreas e bairros mais completos, gerando mais

qualidade de vida à população e desenvolvimento sustentável”, resume. As entidades reunidas representam segmentos como comércio e varejo, indústria, serviços, turismo, urbanismo, empreendedorismo e inovação.

O consultor técnico do Sinduscon-RS, Antonio Zago, explicou que, desde 2019, quando teve início a revisão do PDDUA, há um grupo de trabalho multisetorial voltado a avaliar os diferentes pontos do plano. Com base nesse trabalho, as entidades fizeram workshops colaborativos entre as entidades, o que resultou no documento enviado pelo Porto Alegre + à administração municipal. Entre as propostas sugeridas, está a melhoria do aproveitamento do espaço público. "Queremos replicar o adensamento de bairros como Bom Fim, Cidade Baixa, que são bastante completos, onde não há necessidade de grandes deslocamentos de seus moradores para outros locais da cidade. A partir de estudos, identificamos regiões onde isso pode ser permitido, dentro da linha de democratizar a moradia em determinados bairros e fazer com que o aumento do adensamento gere mais condições de segurança e de mobilidade”, explica Zago. Ao todo, o coletivo destaca 40 pontos de atenção dentro do processo de revisão do PPDUA.

Conferência de Revisão do Plano Diretor Teitelbaum adiantou que os itens sugeridos serão levados a uma discussão mais ampla, inclusive no âmbito da, realizada entre terça-feira (7) e quinta-feira (9). “Levamos consensos e diretrizes à municipalidade que foram, ao menos em parte, consideradas pela consultoria que está trabalhando na revisão do plano”, disse. Segundo Claudio, outras contribuições poderão ser levadas pela prefeitura no formato definitivo do plano, que será novamente debatido em dezembro em uma audiência pública. “O que a gente espera é que a conferência seja um movimento democrático e que se deem vozes para todos. Há muitas pessoas que acham que tem que gritar para ser ouvido. A gente quer um movimento em que as pessoas, para falar de urbanismo. Se comportem de forma urbana”, pontuou.

objeto de uma disputa judicial Em parte, a citação do empresário se vincula manifestações ocorridas por conta de obras em espaços públicos como o Parque Harmonia,que contestou medidas como o corte de árvores no parque e resultou, inclusive, na paralisação temporária dos trabalhos. “Uma das primeiras reuniões foi depois do episódio do Parque Harmonia, que deixou muita gente inconformada, porque poucos estavam gritando em prejuízo de muitos. A gente então mostrou que a união dessas entidades era necessária para que a sociedade pudesse expressar o que pensa. Mais de 95% das entidades têm consenso, então vamos unir esse consenso em torno do que a gente concorda”, disse.

Entidades que integram o Movimento Porto Alegre +



ABIH/RS - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Rio Grande do Sul



ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Rio Grande do Sul



ACIR - Associação do Comércio e Indústria da Restinga



ACLAME - Associação da Classe Média



ACOMAC - Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção



ACPA - Associação Comercial de Porto Alegre



ADVB/RS - Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil no RS



AEHN - Associação das Empresas dos Bairros Humaitá-Navegantes



AGAAE - Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial.



AGAS - Associação Gaúcha de Supermercados



AGEOS - Associação Gaúcha de Empresas de Obras de Saneamento



AGM - Associação Gaúcha de Microcervejarias



AGV - Associação Gaúcha do Varejo



AJE-POA - Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre



AMCHAM - Câmara Americana de Comércio para o Brasil



AMICRO POA - Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Porto Alegre



ARP - Associação Riograndense de Propaganda



AsBEA-RS - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul



Associação Delta do Jacuí



CDL POA - Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre



CEPORTO - Centro Empresarial Porto Seco



Ciclo Empreendedor



CREA-RS - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul



EO Porto Alegre - Entrepreneurs’ Organization



FEDERASUL - Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul



IBEF-RS - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças RS



ICF – Instituto Cultural Floresta



IEE - Instituto de Estudos Empresariais



Instituto Caldeira



LIDE-RS - Grupo de Líderes Empresariais



LIVE Marketing



Porto Alegre Convention & Visitors Bureau



SECOVI-RS/AGADEMI - Sindicato da Habitação do RS / Associação Gaúcha de Empresas do Mercado Imobiliário



SERGS - Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul



Sescon/RS - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul



SHPOA - Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre



Sicepot/RS - Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral no Estado do Rio Grande do Sul



Sindeedin-RS - Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul



Sindha - Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região



Sindienergia-RS - Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul



Sindihospa - Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre



Sindilojas Porto Alegre - Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre



Sinduscon-RS - Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul



Sulpetro - Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do RS



Tijolo Hub



Transforma-RS