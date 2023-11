Como será a Conferência de Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Será realizada na próxima semana, entre terça e quinta-feira, a. O evento, promovido pela prefeitura da Capital, será nos dias 7, 8 e 9 de novembro no Salão de Atos da Pucrs (av. Ipiranga, 6681, Prédio 4). É a partir dos debates que serão promovidos nesta atividade que será elaborado o texto base do projeto de lei que rege o planejamento urbano da Capital.

A Conferência de Revisão seguirá a seguinte dinâmica:

7/11 - terça-feira - das 17h às 21h

No primeiro dia serão apresentadas as propostas para a revisão do Plano Diretor, a partir do trabalho realizado na etapa de "leitura da cidade", para o nivelamento de conhecimento dos participantes e a apresentação da dinâmica dos trabalhos a serem realizados nos dias seguintes. Também no dia 7 será aberta uma consulta pública online, que permanecerá no ar por duas semanas após o evento.

8/11 - quarta-feira - das 14h às 17h e das 18h às 21h

No segundo dia, os trabalhos serão organizados em grupos distintos, a partir de objetivos de desenvolvimento da cidade, para a realização das dinâmicas nas quais serão discutidas as propostas, a partir de cenários identificados nas leituras técnica e comunitária, e serão definidas estratégias prioritárias para superar os desafios apresentados.

9/11 - quinta-feira - das 17h às 21h

No terceiro dia, após a apresentação dos resultados das discussões de cada grupo, serão votadas as estratégias a serem consideradas prioritárias em cada um. A votação será em bloco da redação final e por levantamento dos crachás de identificação dos participantes presentes, sendo a maioria definida por contraste.