Rio Grande do Sul sediará mais dois eventos sobre energia solar

O fato do Rio Grande do Sul ser o terceiro estado do País com a maior potência instalada de geração solar distribuída, em que o consumidor produz sua própria energia com painéis fotovoltaicos, com cerca de 2,40 mil MW de capacidade, sendo superado apenas por São Paulo (com 3,16 mil MW) e Minas Gerais (com 3,14 mil MW), atrai o interesse de empreendedores desse setor. Uma prova disso são os vários eventos já realizados para discutir o segmento em território gaúcho e a confirmação de dois futuros encontros: o Intersolar Summit Brasil Sul, em Porto Alegre, e o 4º Fórum Estadual de Energia Solar, em Caxias do Sul.

LEIA TAMBÉM: Porto Alegre recebe encontro da Absolar para debater perspectivas e expansão do mercado fotovoltaico na região e no País

LEIA TAMBÉM: Absolar prevê energia solar como principal fonte brasileira até 2040

O Intersolar Summit Brasil Sul será o primeiro a ocorrer, nos dias 7 e 8 de novembro, no Centro de Eventos da Fiergs. Com a organização e realização da Aranda Eventos & Congressos, em parceria com a Solar Promotion International GmbH, da Alemanha, a iniciativa reúne exposição e congresso. O objetivo é fomentar debates estratégicos para o desenvolvimento da energia solar e renovável, sobretudo, gerando informação e oportunidades para o crescimento das várias partes da cadeia produtiva.

www.intersolar-summit-brasil.com/ingressos . No Brasil, em uma década, a energia solar fotovoltaica gerou pelo menos 1 milhão de postos de trabalho e acumulou mais de R$ 163 bilhões em investimentos. Os números são relativos ao período de 2012 a 2023 e informados pelo Ministério de Minas e Energia. O credenciamento para visitar a feira é gratuito e as inscrições para o congresso devem ser feitas pelo site

Já o lançamento oficial do 4º Fórum Estadual de Energia Solar ocorreu na sexta-feira (20), em Caxias do Sul, no espaço de conexão e convivência da Sicredi Pioneira na Mercopar. A 4ª edição do encontro ocorrerá no dia 8 de maio de 2024, na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Com expectativa de mais de 600 participantes, o evento contemplará 12 horas de imersão entre palestras, apresentações de cases, além de espaço para networking, com estandes de patrocinadores, visando desenvolver os empresários do setor e promover novos negócios com credibilidade, segurança e melhor gestão de tecnologias do segmento.