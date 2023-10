Porto Alegre recebe encontro da Absolar para debater perspectivas e expansão do mercado fotovoltaico na região e no País

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) vai reunir, no dia 17 de outubro, no Hotel Deville Prime, em Porto Alegre, empresários, consultores, autoridades públicas e especialistas para uma série de debates sobre avanços e desafios da energia solar na Região Sul e no País. Trata-se do Absolar Meeting Sul, evento que discute as novas oportunidades de negócios e investimentos para as companhias do setor, tanto no âmbito nacional quanto no desenvolvimento regional.

Segundo dados da Absolar, o Rio Grande do Sul está entre os três estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar na geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos. A região acaba de ultrapassar 2,2 mil MW em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. Os gaúchos somente são superados pelos mineiros e paulistas. O Estado possui mais de 262,5 mil conexões operacionais, espalhadas por todos os seus 497 municípios. Atualmente são mais de 351 mil consumidores de energia elétrica que já contam com sistemas fotovoltaicos.

Desde 2012, conforme a Absolar, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Rio Grande do Sul a atração de mais de R$ 12,2 bilhões em investimentos, geração de 70 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 3,1 bilhões aos cofres públicos. A proposta do Absolar Meeting Sul, que conta com a fintech Meu Financiamento Solar como anfitriã, é colaborar com as empresas na geração de novos negócios e atualização profissional, bem como ampliar o relacionamento e o networking entre fornecedores, integradores, fabricantes e clientes que compõem a cadeia produtiva da energia solar no Sul e no País.