Absolar prevê energia solar como principal fonte brasileira até 2040

Segundo estudo da BloombergNEF, em 2050 a geração de energia solar fotovoltaica no Brasil vai alcançar uma capacidade instalada de 121 mil MW, o que representará 32,2% da matriz elétrica nacional, superando a hidreletricidade que terá 113 mil MW (participação de 30,2%). No entanto, o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Ronaldo Koloszuk, estima que essa “ultrapassagem” acontecerá ainda antes, até o ano de 2040.

O dirigente explica que essa projeção se baseia no fato que hoje não há tantos projetos de grandes hidrelétricas (que contam atualmente com poucos locais propícios para serem construídas) como existiam no passado e se vê um crescimento muito forte da produção solar por questões de preço e versatilidade. “Você pode instalar (os módulos fotovoltaicos) em qualquer lugar, qualquer local do Brasil é bom para essa fonte”, frisa Koloszuk.

O dirigente comenta que a evolução nos próximos anos que fará a produção solar ser a principal do País será puxada pela geração distribuída (em que o consumidor produz sua própria energia através de painéis fotovoltaicos instalados em telhados ou no solo) e pelas usinas centralizadas (empreendimentos de maior porte). Somadas, essas duas modalidades no momento totalizam uma capacidade instalada de cerca de 33,7 mil MW, 15,4% da matriz elétrica brasileira, atrás somente da hidreletricidade, com 109,9 mil MW, o que significa 50,1% da potência de eletricidade nacional.

Apesar do otimismo com o futuro, Koloszuk admite que o setor fotovoltaico vive agora uma fase diferente. O dirigente ressalta que a geração distribuída no Brasil sofre impactos devido à uma taxa de juros que continua alta e também pela falta de crédito competitivo. O dirigente assinala que cerca de 50% dos sistemas fotovoltaicos vendidos no País são financiados. Já no caso da produção solar centralizada, o enorme volume de chuvas favoreceu à hidreletricidade, o que fez o preço dessa energia cair, tornando mais árdua a competição para as outras fontes.

“Mas, é um momento conjuntural e passando essa conjuntura a gente entende que o mercado volta a caminhar, a despeito das questões que temos com as distribuidoras (de energia) que estão represando projetos”, prevê o presidente da Absolar. Koloszuk enfatiza que ainda há muito espaço para crescer, pois apenas aproximadamente 3 milhões de unidades consumidoras possuem energia solar por meio da geração distribuída e o País tem em torno de 91 milhões de contas de luz. Ou seja, no Brasil o percentual de clientes que geram sua própria energia é menos de 4%. Na Austrália, exemplifica Koloszuk, esse patamar é de 30%.

Absolar Meeting Sul coordenadora estadual da Absolar e diretora da Solled Energia, Mara Schwengber. No caso do Rio Grande do Sul, ela recorda que o Estado ocupa a terceira posição na geração solar distribuída do País (com 2.407,7 MW), atrás apenas de São Paulo (com 3.164 MW) e Minas Gerais (com 3.141,7 MW). "A cultura do gaúcho é muito forte para a sustentabilidade e a inovação", afirma Mara. O dirigente esteve presente nesta terça-feira (18) no, realizado no Hotel Deville Prime, em Porto Alegre. Outra participante do evento foi a.