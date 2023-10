Refap deve investir mais de R$ 160 milhões em nova parada de manutenção em 2024

maior parada programada de manutenção de sua história refinaria Alberto Pasqualini (Refap) fará novamente um serviço dessa natureza no segundo semestre de 2024. O investimento final nessa próxima parada ainda não foi definido, contudo o gerente geral do complexo de Canoas, Marcus Aurelius Valenti, informa que a Petrobras já tem previsto em seu orçamento, pelo menos, R$ 164 milhões para efetivar o trabalho. Depois de ter realizado aem 2023, afará novamente um serviço dessa natureza no segundo semestre de 2024. O investimento final nessa próxima parada ainda não foi definido, contudo o, informa que a Petrobras já tem previsto em seu orçamento, pelo menos, R$ 164 milhões para efetivar o trabalho.

O dirigente explica que será uma parada de menor porte do que a ocorrida neste ano, que absorveu um aporte de cerca de R$ 450 milhões. É como fosse uma continuidade das ações feitas em 2023, que não abrangeram a totalidade das unidades da refinaria. Valenti calcula que para a futura manutenção deverão ser gerados em torno de 1,5 mil postos de empregos.

produza mais diesel S-10 (um combustível menos poluente que substituirá o S-500). Também está sendo avaliada a fabricação do diesel R5, em que na fórmula do diesel é acrescido um percentual de 5% de óleo vegetal. Em maio, durante a passagem do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pelo Rio Grande do Sul, a estimativa era que essas iniciativas significariam investimento na ordem de US$ 250 milhões Outra questão que ainda não teve uma resolução, mas que está sendo analisada pela Petrobras e Refap, é a realização dos aprimoramentos necessários para que a refinaria(um combustível menos poluente que substituirá o S-500). Também está sendo avaliada a, em que na fórmula do diesel é acrescido um percentual de 5% de óleo vegetal. Em maio, durante a passagem do, pelo Rio Grande do Sul, a estimativa era que essas iniciativas significariam

Valenti lembra que em 2006 a refinaria gaúcha já havia desenvolvido um projeto-piloto para inserir o óleo vegetal no diesel. A cerimônia oficial de posse do dirigente como novo gerente geral da Refap aconteceu em 19 de setembro, três dias após a planta canoense da Petrobras ter completado 55 anos de inauguração. Para comemorar as mais de cinco décadas de atividade, foi restaurada a chamada Casa Rosa, local onde funcionava a sede da antiga fazenda, "A Brigadeira", onde fica localizada atualmente a refinaria. A residência hoje funciona como um espaço de memória, com fotos, uniformes, equipamentos antigos, recortes de jornais, entre outros itens. "A Refap foi um marco histórico para a Petrobras", enfatiza Valenti.

Atualmente, o faturamento bruto anual da refinaria é de aproximadamente R$ 45 bilhões. A unidade é responsável por 12,5% da arrecadação de ICMS no Rio Grande do Sul. Já para Canoas, o complexo representa 30% da receita do município. A capacidade de processamento de petróleo é de 201 mil barris diários (o equivalente a 32 mil metros cúbicos ao dia), o correspondente a 11,15% da capacidade de refino da Petrobras. Com alguns desgargalamentos e investimentos não tão robustos é possível aumentar a capacidade da refinaria em cerca de 10%, estima o gerente geral.

Os principais produtos da unidade são diesel, gasolina, GLP, propeno, querosene de aviação, asfalto, óleo combustível, coque e enxofre. A produção diária de gasolina é de 9 milhões de litros (equivalente ao abastecimento 240 mil carros), enquanto a de diesel chega a 16 milhões de litros ao dia, o que permitiria o abastecimento de 53 mil ônibus.

Na área socioambiental, entre os anos de 2024 e 2026, a Refap projeta um desembolso de aproximadamente R$ 27,8 milhões. Os recursos serão usados em ações como o projeto Verdesinos Cidades Esponjas (que visa ao manejo de precipitações para enfrentar alagamentos), Frutos da Terra (programa de educação e formação para a realização de hortas coletivas) e Educação para Crescer (que aborda questões de direitos humanos, inovação e sustentabilidade).