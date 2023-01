Petrobras investe R$ 450 milhões na maior parada de manutenção da história da Refap

A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, passará por parada de manutenção a partir da segunda quinzena de janeiro. Os investimentos previstos na ação, que seriam inicialmente de R$ 300 milhões, foram elevados para R$ 450 milhões. Serão gerados cerca de 5 mil postos de trabalho diretos e indiretos durante cerca de três meses da parada, que é a maior da história da Refap, fundada em 1968.

A parada de manutenção busca garantir a confiabilidade da refinaria, além da implantação de projetos que aumentam a eficiência energética e a segurança dos processos. Os serviços serão realizados nas unidades de craqueamento catalítico, destilação, geração de hidrogênio e tratamento de diesel e gasolina, com manutenção, inspeção e substituição de peças e equipamentos. “Devido às características das unidades operacionais, as paradas de manutenção são realizadas de forma escalonada, executando um extenso escopo que garante a implantação de melhorias tecnológicas, tornando a produção mais eficiente, inclusive com ganhos ambientais”, destaca Gerson Cesar Souza, gerente geral da Refap.

Para execução das paradas foram contratadas empresas especializadas para trabalhar dia e noite em serviços de manutenção, apoio e infraestrutura, sem riscos de desabastecimento do mercado. “Nosso planejamento logístico sempre atua de forma a gerar estoques prévios às paradas e, durante o evento, atuamos fortemente em logística para atendimento aos clientes Petrobras. A companhia também está investindo na recuperação de tanques de petróleo, ampliando a capacidade de estocagem na refinaria", conclui Gerson.

A produção da Refap está voltada principalmente para o diesel, gasolina, GLP, óleo combustível, querosene de aviação, asfalto, coque, enxofre e propeno. A refinaria atende o mercado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, além de outros estados por cabotagem.

Em 2022, a Refap obteve marcos importantes em produção, com destaque para o Diesel S-10. Foi o ano de maior produção deste combustível na refinaria, com recordes sucessivos, superando em 14% a produção do ano anterior.

Com demanda crescente de mercado, o Diesel S-10 é um combustível com baixo teor de enxofre, que atende às tecnologias mais modernas de motores em uso no Brasil. Também no ano passado, em outubro, a refinaria bateu recorde com a produção de asfalto, gerando 33,8 mil toneladas do produto.