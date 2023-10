Expoagas 2024 amplia espaços para startups

Nesta segunda-feira (2), ocorreu o evento de lançamento da 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados, a Expoagas 2024. A cerimônia foi realizada no Hotel Deville, em Porto Alegre, e teve como objetivo apresentar as novidades da edição do ano que vem, que ocorrerá nos dias 20 a 22 de agosto.

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, acredita que a exposição é uma oportunidade para as pequenas e médias empresas expandirem seus negócios, por meio da participação das diversas atividades que circunscrevem a feira. “A ExpoAgas é uma exposição diversa, que reúne cerca de 17 eventos paralelos, além de uma enorme feira de negócios”, destaca.

Um dos principais objetivos da associação, que caminha junto com o projeto de elaboração da convenção, é o de expandir o centro de eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). A ampliação do local possibilitaria uma melhor distribuição dos espaços, com a possibilidade de receber mais empresas expositoras. “Nós já pleiteamos diversas vezes, mas acredito que no próximo evento ainda não teremos sucesso. Porém, não perdemos as esperanças para futuras edições”, relata.

Apesar da limitação de local, a Expoagas 2024 pretende inovar com o que tem, criando novos ambientes de interação e qualificação dos expositores. “A ideia é a de ocupar outro andar do centro de eventos, com mais 40 espaços para startups”, conta.

condições especiais para participarem da feira de 2024. Além disso, as empresas que estiveram na edição deste ano têm prioridade na lista de cadastramento. A convenção de 2023, R$ 652,6 milhões em negócios, teve público de 62 mil pessoas no total e 488 expositores. Os empreendedores que compareceram ao lançamento obtiverampara participarem da feira de 2024. Além disso, as empresas que estiveram na edição deste ano têmque ocorreu nos dias 22 a 24 de agosto, gerouteve público deno total e

A expectativa para a Expoagas 2024, segundo Longo, é positiva e a associação organizadora busca continuar consolidando o título de maior evento de varejo do Cone Sul. “A Indústria vê na Expoagas um grande marco de vendas, pois é nesse evento em que começam as negociações para o final de ano, já que estrategicamente a feira é realizada no período que busca impulsionar os negócios para o segundo semestre”, explica.