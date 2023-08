Supermercados investem em análise tributária

Com mais de 10 anos de atuação, a Tax Group é uma empresa líder do mercado tributário no Brasil. Com essa expertise, a empresa apresentou na 40ª edição da Expoagas realizada no Centro de Eventos da Fiergs, soluções que revolucionam a tributação dos supermercados. O sócio-diretor da Tax Group, Hugo Smith Ribas, disse que são analisados de forma completa a estrutura, o histórico e as projeções das empresas supermercadistas com o objetivo de suprir as suas necessidades tributárias.

Conforme Ribas, o segmento supermercadista brasileiro representa algo em torno de 8% Produto Interno Bruto (PIB) do País e que somente em 2022 apresentou um faturamento de R$ 700 bilhões. "O segmento supermercadista tem uma grande oportunidade tributária. Em um supermercado giram em torno de 15 a 25 mil itens diferentes entre a sua aquisição e revenda.

O trabalho da Tax Group é fazer um trabalho de avaliação tributária", destaca. Conforme Ribas, são analisadas as regras fiscais de todos os itens que são transacionados por eles e aplicada um princípio que pode gerar uma oportunidade tributária. "Muitas vezes as empresas perdem R$ 20 mil por dia em oportunidades tributárias. Fizemos um estudo em que mostramos que mais de cinco mil recuperaram R$ 7,2 bilhões de créditos tributários em dez anos", acrescenta.

O sócio-diretor da Tax Group explica que hoje a parte tributária está muito vinculada com o resultado da empresa. A partir dessa análise tributaria, segundo Ribas, muitas empresas do varejo supermercadista começam almejar mais lucratividade. "

Os diferenciais da Tax Group são a matriz tributária aplicada por algoritmo, a tecnologia de ponta com escalabilidade e reprocessamos toda a escrituração fiscal", ressalta. Conforme Ribas, a empresa avalia os registros dos últimos 60 meses de escrituração contábil do negócio para identificar inconsistências tributárias que possam impactar o caixa das empresas, gerando custos excedentes com impostos.

De acordo com Ribas, a empresa realiza um verdadeiro saneamento do cadastro fiscal do empreendimento, ao analisar cada produto, sua descrição e seu código de barras, a fim de verificar se tais mercadorias estão sujeitas à Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e às regras fiscais corretas. "Providenciamos o aproveitamento de oportunidades que garantem mais economia fiscal e menos riscos decorrentes de inconformidades tributárias", ressalta.

O sócio-diretor da Tax Group informou que mais de R$ 689 milhões de créditos tributários do setor supermercadista no Brasil foram recuperados pela empresa. Conforme Ribas, para atender o varejo supermercadista, a empresa conta com soluções inteligentes que cobrem toda a estrutura fiscal e contábil do empreendimento.

"Conseguimos garantir eficiência , segurança e conformidade tributária o que gera valor e resultados inestimáveis para o negócio", acrescenta. Para os supermercados, segundo Ribas, o serviço de Análise Fiscal Digital representa a possibilidade de aumentar o índice de compliance fiscal e de recuperar valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, o que gera fluxo de caixa e corrige matrizes tributárias.

A Tax Group conta com mais de 250 profissionais em 70 escritórios espalhados pelo Brasil, com alta especialização nas áreas tributária, fiscal e contábil.