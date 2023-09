Cais Embarcadero reabre ao público nesta sexta-feira

Após fechar as portas na quinta-feira (14) por medida de segurança, o Cais Embarcadero retoma o funcionamento a partir das 11h desta sexta-feira (15). Na quinta, o nível do Guaíba atingiu recorde histórico, e a prefeitura de Porto Alegre avaliou acionar o sistema de comportas para conter o avanço das águas. Além das 37 operações de gastronomia, esporte, lazer e entretenimento, o Cais Embarcadero recebe a partir desta sexta o Churras no Cais, com fogo de chão a partir das 17h. A iniciativa faz parte do movimento que quer fazer de Porto Alegre a “Capital Mundial do Churrasco”.As atividades gastronômicas ocorrerão no local até o dia 20 de setembro, com a curadoria de Clarice Chwartzmann. Nesta sexta, ocorre o Ovelhaço no Cais, por Cabeça de Toro e Celebra Gourmet, com o melhor da culinária tradicional campeira – cordeiros assados na estaca e no fogo de chão –, das 17h às 22h. No cardápio ainda terá opções de acompanhamento com purê de abóbora cabotiá, farofa e arroz de carreteiro.No sábado e domingo (16 e 17) acontecem dois eventos simultâneos. O Meu Churras do Cais, onde o público poderá fazer o próprio churrasco com vista para o Guaíba, das 12h às 17h, e inicia a Querência Embarcadero, estrutura montada no Gramado Central, de entrada gratuita, onde restaurantes servirão pratos alusivos à Semana Farroupilha, e que segue nos dias 19 e 20, das 11h às 20h. O espaço também contará com uma feira de produtos com stands promocionais. Já na quarta, dia 20, ocorre o Porcaço no Cais, das 12h às 17h.Segundo Fabiana Marcon, diretora geral do Cais Embarcadero, na primeira edição do evento o local recebeu mais de 45 mil pessoas e a expectativa é de que o sucesso seja ainda maior em 2023. “O Churras no Cais, apesar de estar apenas na segunda edição, já é um dos eventos mais lembrados da Semana Farroupilha. Serão dias de muita gastronomia, lazer e atividades culturais para celebrar o nosso Rio Grande do Sul”, afirma. Os valores para participar das atividades e ingressos podem ser adquiridos através do link na plataforma do Sympla. SERVIÇOChurras no Cais Data: de 15 a 20 de setembro Local: Cais Embarcadero - Av. Mauá, 1050 - Armazém A7 - Porto Alegre/RSIngressos: bit.ly/churrasnocais