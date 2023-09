Número de plantas de biogás no Brasil sobe 15%

O setor nacional de biogás (produzido a partir de matéria orgânica, como resíduos agroindustriais ou dejetos de bovinos e suínos) segue crescendo. De acordo com o estudo Panorama do Biogás de 2022, recentemente publicado pelo Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), 114 novas plantas de biogás iniciaram sua operação no ano passado, representando um aumento de 15% em relação a 2021. Com isso, foi registrado um total de 885 unidades em atividade.

LEIA TAMBÉM: Governo gaúcho abre edital para financiamento de projetos de biogás

LEIA TAMBÉM: Aterro de São Leopoldo passa a gerar energia elétrica a partir do biogás

LEIA TAMBÉM: Dejetos de animais são transformados em biogás e auxiliam produtores em fazenda na região rural de Tapera

Minas Gerais é o estado com a maior quantidade de complexos, com 274. Já o Rio Grande do Sul encontra-se na sétima posição, verificando 44 unidades. O diretor de desenvolvimento tecnológico do CIBiogás, Felipe Marques, comenta que o estudo é uma ferramenta importante para a formatação de políticas públicas para a expansão do segmento.

“É uma publicação que tem como objetivo trazer clareza aos dados e ao desenvolvimento do biogás no Brasil”, resume Marques. Entre os pontos abordados estão aplicações do insumo, localização das plantas, porte dos empreendimentos e volumes de produção. Quanto a esse último quesito, no ano passado houve um incremento de 22% (mais 529 milhões Nm³/ano), atingindo um total de 2,8 bilhões de Nm³ (normal metro cúbico). Porém, ainda há muito espaço para crescer. Segundo dados da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás), o potencial teórico de produção de biogás no País é de 84,6 bilhões de metros cúbicos por ano, então o atual patamar representa apenas 3,3% desse número.

Conforme o levantamento Panorama do Biogás, a geração de energia elétrica ainda é a aplicação do biogás mais difundida no Brasil. O volume destinado para essa finalidade corresponde a 2,08 bilhões de Nm³/ano, logo 72% do biogás produzido no País é encaminhado para isso. No entanto, o biometano (biogás purificado que pode servir de combustível veicular) continua absorvendo uma parcela relevante do volume, com destinação de 22% do biogás produzido para este fim. Neste sentido, em 2022, foram registradas um total de 20 plantas que fazem uso principal do biogás para produção de biometano, com capacidade de 359,8 milhões de Nm³ por ano.