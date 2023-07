Dejetos de animais são transformados em biogás e auxiliam produtores em fazenda na região rural de Tapera

A geração de biogás é resultado do processo de fermentação da matéria orgânica que acontece dentro de biodigestores. Em Tapera, na região do Alto Jacuí, a Fazenda Santa Lúcia utiliza dessa técnica para consumo próprio e otimiza os próprios recursos para, também, gerar economia. O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, visitou o local para acompanhar a iniciativa.

Os dejetos de cerca de 180 bovinos de leite são aproveitados para a geração de energia, podendo ser aproveitada a matéria-prima recebida de lugares externos. A propriedade do casal Marilei e Volmir Kuhn, também prefeito do município, está com a usina em funcionamento, mas também em plena expansão para aprimoramento do processo.

Na fazenda da cidade é utilizado o sistema de confinamento para as vacas de leite e o processo de produção é todo pensando no bem-estar animal, além de ser todo monitorado. "Por meio da tecnologia conseguimos avaliar em tempo real a produção, a saúde do gado, o consumo de alimento e também o estresse térmico", afirma Kuhn. Além disso, o gado leiteiro é criado no esquema de ordenha livre e a produção média de cada vaca é de cerca de 42 litros por dia, de acordo com os proprietários da fazenda.

"Não precisamos ir muito longe para ver o que tem de tecnologia que pode ser aplicada cumprindo todo um ciclo de aproveitamento, inclusive dos dejetos, para a geração de energia. Aqui também vemos a preocupação com o bem-estar animal e com os benefícios para a produção do leite. São muitos mecanismos utilizados, sem se descuidar das questões ambientais", ressaltou o secretário Feltes.