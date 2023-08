As questões ambiental e energética estarão fortemente representadas na Expointer deste ano. Entre as medidas nessas áreas que serão desencadeadas durante a feira estão a realização de um edital para financiamento de projetos de biogás (gerado a partir de matéria-orgânica, como dejetos de suínos e aves) e o lançamento da política do hidrogênio verde do Rio Grande do Sul.

Quanto à ação envolvendo o biocombustível, a, lembra que a ação de agora é uma. Na época, foi formalizada a constituição do cadastro público de empresas e profissionais habilitados à elaboração e execução de projetos técnicos, estudos de viabilidade econômica, prestação de serviços e assistência técnica em sistemas de produção de energia elétrica e outros insumos a partir de biogás.Esse novo edital, que será apresentado na próxima semana, auxiliará na viabilidade financeira dos empreendimentos selecionadose subsídio dos juros pelo governo do Estado. A iniciativa prevê recursos na ordem de R$ 50 milhões, que serão utilizados no abatimento dos juros bancários, com limite de até R$ 500 mil por empreendimento, sendo o valor máximo financiado por projeto de R$ 2,5 milhões. Marjorie frisa que, com o uso de biodigestores e a produção de biogás, é possível dar destinação adequada a resíduos do agronegócio e gerar energia. “Tem uma pegada ambiental, mas também um cunho econômico importante”, enfatiza a secretária.Também no setor energético e durante a feira em Esteio, está previsto para quarta-feira (30) o, através da publicação de um decreto que descreve os instrumentos que poderão ser utilizados como incentivos para esse setor. “O documento apontará quais são as estruturas governamentais e mistas, com a participação da sociedade civil, que vão ajudar a formar essa cadeia do hidrogênio verde”, afirma Marjorie. Essa edição da Expointer contará com um), localizado no estande do governo do Rio Grande do Sul, no Pavilhão Internacional, para receber o público do evento e esclarecer dúvidas ou receber contribuições quanto à atuação dessas pastas., considera que a união dos temas energia e agronegócio é vital para o Estado. Ele cita o programanesse cenário, que possibilita a ampliação da rede elétrica trifásica no meio rural, permitindo que os produtores possam aumentar a carga disponível e usar mais equipamentos em suas atividades.Já quanto à geração de biogás, Lopes comenta que se trata de uma ação que contribui para um processo de. Para conciliar o aumento de produtividade com a sustentabilidade no campo, o integrante da Farsul argumenta que é preciso praticar a agricultura de baixo carbono. “Reflorestamento, incentivo à irrigação, integração da lavoura e pecuária, plantio na palha, são todas metodologias utilizadas que são sequestradoras de carbono”, salienta Lopes.No caso da, um dos gases de efeito estufa, o vice-presidente comenta que essa prática não pode ser vista apenas como a criação de animais. É preciso considerar medidas como a elevação da massa de pasto, que aumenta a produção de fotossíntese, e integrar uma mata nativa ou exótica à atividade, trabalhando assim o conceito de, mitigando os impactos da pecuária.