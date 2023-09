Sulgás firma contratos que garantem abastecimento de gás natural até 2034

A Sulgás assinou dois contratos de fornecimento de gás natural com a Petrobras. O acerto garante o abastecimento do combustível para a rede da distribuidora gaúcha até 2034. Um dos novos contratos já entra em vigor a partir do próximo ano e o outro a partir de 2026.

Ambos acordos somam um valor estimado de R$ 5,8 bilhões. Além disso, houve uma renegociação dos contratos atuais de fornecimento de gás natural. De acordo com o CEO da Sulgás, Marcelo Leite, os novos contratos significam mais segurança energética no Rio Grande do Sul. “Esse tipo de negociação não apenas é uma garantia aos nossos mais de 85 mil clientes, como também faz parte do nosso plano de expansão da rede de gás natural no Estado”, enfatiza o executivo.

Os acordos entre a Sulgás e a Petrobras são resultado da chamada pública para recebimento de propostas de suprimento de gás natural e biometano a partir de 2024. A CP24 foi publicada em 5 de junho deste ano.