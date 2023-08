Sulgás começa a fornecer gás natural em Gramado e Canela

Sobre asda Sulgás, que foram recentemente analisadas pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), Leite informa que a empresa já encaminhou suas planilhas de dados para o órgão regulador e a perspectiva é que os novos valores para o consumidor final sejam efetivados ainda em agosto. A expectativa é de uma, dependendo do segmento e faixa de consumo.

O CEO da Sulgás ressalta ainda que, antes da privatização, a distribuidora registrava em torno de 70 mil clientes e, agora, possui cerca de 84 mil e quer aumentar, nos próximos cinco a seis anos, para 150 mil consumidores . Leite explica que o maior potencial de crescimento da empresa se encontra na ampliação da estrutura de sua rede e no fornecimento de gás natural nos municípios em que já atua. Entre as cidades que serão destaques nessa expansão, complementa Del Boni, estão Porto Alegre e Caxias do Sul . No momento, a Sulgás atende a 42 municípios gaúchos .

Perspectiva é de aumento da oferta do combustível no Rio Grande do Sul

Hoje, praticamente toda a capacidade de cerca de 2,6 milhões de metros cúbicos diários de gás natural transportados pelo gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) que chega no Rio Grande do Sul e depois é distribuída pela Sulgás está contratada. O CEO da concessionária, Marcelo Leite, lembra que essa questão de uma demanda maior que a oferta do combustível é uma dificuldade histórica enfrentada pelo Estado, contudo ele espera que possa haver soluções para esse cenário.

“O gargalo não é a molécula, o gás em si, mas o transporte, a chegada do gás aqui é o grande desafio”, aponta o executivo. Ele recorda que há várias alternativas que estão sendo levantadas no mercado (por diversas empresas) para resolver esse problema como, por exemplo, a importação do gás argentino da jazida de Vaca Muerta, a duplicação do Gasbol ou a instalação de um terminal de gás natural liquefeito (GNL) em Rio Grande. Porém, Leite admite que qualquer uma dessas opções deve demorar um pouco para sair do papel.

Antes da concretização de alguma dessas ações, revela o diretor comercial da Sulgás, Silvio Del Boni, são esperadas medidas de melhoria por parte da operadora do Gasbol, a TBG, no trecho Sul da estrutura, em Santa Catarina, o que permitirá agregar a oferta de gás natural em mais 400 mil a 600 mil metros cúbicos ao dia para o Rio Grande do Sul. “O que seria um alento”, assinala Del Boni. Entretanto, ele prevê que esse empreendimento só será finalizado no próximo ano ou começo de 2025.