Diminuição do preço do gás natural no RS começa a vigorar nesta quarta-feira

preço do gás natural no Rio Grande do Sul partir do desta quarta-feira (9). A redução varia de acordo com o segmento e volume consumido e pode ir de -13%, para a classe comercial, até -25,1% para o gás natural veicular (GNV). , distribuído pela Sulgás, vai ficar mais barato para os consumidores a. A redução varia de acordo com o segmento e volume consumido e pode irpara o gás natural veicular (GNV).

A nova tabela foi homologada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) nesta terça-feira (8). Entre os segmentos, o destaque é o GNV, que teve redução de 25,1% e passa a ficar até R$ 1,00 mais barato por metro cúbico. Com isso, os veículos abastecidos com GNV poderão ter até 40% a mais de eficiência.

Na prática isso quer dizer que um veículo poderá rodar 40% mais do que se for abastecido com gasolina, por exemplo. O gás utilizado na indústria também teve queda que poderá chegar a 24,4%, dependendo da característica do setor industrial e do perfil de consumo. A economia gerada pela redução da tarifa do gás natural beneficia toda cadeia produtiva. Nesses valores já estão contemplados os repasses da Petrobras deste ano, incluindo projeções de quedas nos preços até dezembro.



Confira os índices de queda no valor do gás natural por segmento:

Residencial: -13,2% a -16,1%

Comercial: -13,0% a -18,1%

Industrial: -14,4% a -24,4%

Veicular: -25,1%



Como é a composição da tarifa do gás natural?

A tarifa da Sulgás tem o preço definido por três componentes: custo do gás, margem da concessionária e impostos.

O custo do gás natural para as concessionárias tem alterações constantes, que refletem as variações do preço internacional do petróleo, as oscilações da taxa de câmbio e eventuais mudanças no custo cobrado pelos operadores dos gasodutos de transporte.

A margem da concessionária é o valor cobrado para garantir a segurança, qualidade, manutenção e expansão da rede de gás, sendo revisada anualmente.

O terceiro componente é a incidência dos impostos (ICMS e PIS/COFINS).