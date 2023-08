Custo da energia solar cai para o consumidor final

novas regras da lei 14.300 setor solar fotovoltaico continua atrativo para os consumidores que querem adotar a prática da geração distribuída (produzindo sua própria energia). Um fator que está contribuindo para isso é a redução de custos no segmento. Em um ano de reorganização do mercado com as, que começaram a vigorar a partir de janeiro de 2023, opara os consumidores que querem adotar a prática da geração distribuída (produzindo sua própria energia). Um fator que está contribuindo para isso é ano segmento.

LEIA MAIS: O que muda na geração distribuída de energia a partir de janeiro

Conforme o levantamento Radar Solfácil, o preço médio do watt-pico para sistemas de energia solar verificou redução de 10% no segundo trimestre deste ano em relação aos três primeiros meses de 2023. A coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e diretora da Solled Energia, Mara Schwengber, confirma que os custos da energia solar vêm caindo e estima que a diminuição possa ser inclusive superior ao patamar de 10%.

Ela detalha que são múltiplos os fatores que explicam esse cenário, entre os quais as quedas do dólar (a maior parte dos equipamentos fotovoltaicos é importada) e do frete internacional e, principalmente, a redução do preço do polissilício (matéria-prima para a fabricação dos módulos fotovoltaicos). Em junho, o quilo desse material custava em média US$ 12,62, 58% menos do que os valores observados em fevereiro (quando atingiu seu pico, a US$ 30,80 o quilo). Já para o restante do ano, Mara prevê que os preços da energia solar devam permanecer estáveis.

O diretor da Solar Power Brasil, Mario Azambuja, também atesta que houve um barateamento dos itens para implementar uma usina solar e, consequentemente, do custo da geração dessa energia. Ele cita que, há alguns meses, o custo de equipamentos para efetivar uma geração de 1 MW era na ordem de R$ 2 milhões e hoje esse montante é de aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Azambuja ressalta que o segmento solar fotovoltaico vinha crescendo muito fortemente ao final do ano passado e após esse momento as vendas caíram, também refletindo nos valores praticados no mercado com a realização de promoções. “Havia a preocupação com o depois do chamado marco legal da geração distribuída, com a lei 14.300”, recorda o diretor da Solar Power Brasil. A nova regulação do setor prevê mais encargos para quem gera sua própria energia atualmente do que era praticado anteriormente. No momento, segundo dados da Absolar, o País possui em torno de 23 mil MW de potência instalada em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos, com mais de 3 milhões de unidades consumidoras atendidas pela tecnologia fotovoltaica.

Sobre os impactos da mudança da legislação para o setor, o diretor da Solar Power Brasil argumenta que as contas de luz continuam ficando mais caras, mantendo a atratividade do investimento na geração própria de energia. Ele estima que, hoje, para atender a uma casa de três dormitórios, para quatro pessoas, com conta de luz de R$ 700,00 ao mês, um sistema fotovoltaico vai custar em média R$ 27 mil.

Por sua vez, o CEO da MTR Solar, Mauricio Barros, reforça que a redução dos valores dos equipamentos fotovoltaicos foi concentrada nos módulos, por causa da diminuição do custo de matéria-prima. “Nós estivemos na China, em maio, e um fabricante informou que foi encontrada na Mongólia uma jazida muito grande de silício”, diz Barros.

Sobre a possibilidade de difundir fábricas de equipamentos fotovoltaicos no Brasil para reduzir a dependência de importações, Barros afirma que atualmente não se tem um ambiente propício para atingir esse objetivo. Ele adverte que custos como impostos fazem com que o Watt solar produzido no Brasil seja pelo menos 20% mais caro do que o importado da China.