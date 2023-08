RGE se encaminha para fechar o ano com melhores indicadores de atendimento da sua história

apagão que deixou milhões de brasileiros sem luz sua melhor performance quanto ao abastecimento de energia. Os indicadores de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) da distribuidora que medem, respectivamente, o tempo que cada unidade consumidora ficou sem energia elétrica e o número de interrupções ocorridas no período de observação, vêm diminuindo constantemente e nunca chegaram em patamares tão baixos. Contrastando com onesta terça-feira (15) devido a uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), a RGE, se não houver surpresas no segundo semestre deste ano, tem a perspectiva de fechar 2023 com a. Os indicadores de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) da distribuidora que medem, respectivamente, o tempo que cada unidade consumidora ficou sem energia elétrica e o número de interrupções ocorridas no período de observação, vêm diminuindo constantemente e nunca chegaram em patamares tão baixos.

O FEC da empresa finalizou o ano passado em 4,63 interrupções e no segundo trimestre de 2023 o indicador caiu ainda mais, ficando em 4,13 interrupções. Já o DEC da companhia, em 2022, foi de 10,55 horas e no segundo trimestre deste ano ficou em 8,77 horas. “Sempre foi um dos nossos objetivos ficar com esse indicador em um dígito”, enfatiza o diretor-presidente da RGE, Marco Antonio Villela de Abreu.

A companhia possui hoje cerca de 3 milhões de clientes, espalhados por 381 municípios, que correspondem a cerca de 65% da energia consumida no Rio Grande do Sul. No apagão desta terça-feira, em torno de 447 mil clientes da concessionária ficaram sem energia, em mais de 60 cidades. Os impactos mais fortes foram sentidos nas localidades de maior porte que a distribuidora atende, como Caxias do Sul e Canoas. De acordo com Abreu, o problema foi percebido por volta das 8h30min e em menos de uma hora estava solucionado.

Em 2022, a RGE aplicou aproximadamente R$ 1,9 bilhão 2023 a 2027 a expectativa é de uma movimentação na ordem de R$ 8,3 bilhões algo entre R$ 1,5 bilhão a R$ 1,6 bilhão. Segundo ele, a boa performance da empresa gaúcha é devido aos robustos recursos já desembolsados e que devem continuar sendo aportados.em investimento. Para o ciclo. Especificamente para este ano, Abreu estima que será destinado

Uma das iniciativas planejadas pela companhia, entre 2023 e 2025, é a substituição de cerca de 300 mil postes de madeira por concreto (e alguns de fibra), sendo que a maioria dessas unidades que serão trocadas encontram-se no meio rural (250 mil). Com a ação, em dois anos apenas cerca de 9% dos postes da RGE deverão ser de madeira, algo em torno de 190 mil itens. Quanto aos seus ganhos, a distribuidora verificou um lucro de R$ 229,3 milhões no primeiro semestre deste ano, um incremento de 37,6% em relação ao mesmo período de 2022.

Para o próximo verão, o gerente de serviços comerciais da RGE, Fabio Calvo, ressalta que não deverá haver dificuldade quanto ao atendimento da demanda elétrica, que se eleva nessa época devido ao uso intenso dos aparelhos de ar-condicionado. “Não há problemas quanto à disponibilidade de energia”, reforça o dirigente. Ele argumenta que o fenômeno que pode ocorrer e acarretar desligamentos são temporais ou novos ciclones. Em junho, um evento como esse chegou a deixar, no seu pico, aproximadamente 120 mil clientes da RGE sem luz.